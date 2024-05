‘Ook Ethan Mbappé verlaat Paris Saint-Germain, maar niet voor Real Madrid’

Ethan Mbappé is hard op weg naar LOSC Lille, zo meldt het Franse Foot Mercato. Waar men in Spanje dacht dat de zeventienjarige middenvelder met broer Kylian mee zou gaan naar Real Madrid, blijft de Franse jeugdinternational actief in de Ligue 1. Met zijn keuze keert ook Ethan Mbappé Paris Saint-Germain na zeven seizoenen de rug toe.

Fayza Lamari, de moeder van de gebroeders Mbappé, bevestigde deze week dat ook Ethan vertrekt bij PSG. “Is er sprake van emotie? Natuurlijk. Allebei mijn kinderen vertrekken bij de club. Het waren zeven mooie jaren. Die jaren waren magisch. Parijs is magisch.”

Ethan Mbappé loopt net als zijn oudere broer uit zijn contract in de Franse hoofdstad, waardoor Lille geen transfersom hoeft te betalen. De linkspoot kiest ervoor om in Frankrijk te blijven spelen, waardoor onder meer Borussia Dortmund en Queens Park Rangers misgrijpen.

Ethan Mbappé speelde dit seizoen 84 minuten in de hoofdmacht van PSG, verdeeld over 5 optredens. Daarin wist de middenvelder nog geen doelpunten of assist te noteren. Wel mocht hij dit seizoen de Franse landstitel en Supercup aan zijn palmares toevoegen.

Ethan Mbappé is het acht jaar jongere broertje van Kylian, die als defensieve of controlerende middenvelder speelt. De afgelopen jaren maakte hij indruk in de jeugdopleiding van PSG, waar hij samenspeelde met revelatie Warren Zaïre-Emery. Ethan Mbappé liet de afgelopen twee seizoenen in de Youth League zien dat hij net als zijn broer een groot potentieel heeft.

In Lille voegt Ethan Mbappé zich bij een talentvolle groep. De nummer vier van de Ligue 1 heeft met Leny Yoro en Ayyoub Bouaddi twee absolute tienertalenten onder contract staan. Lille zal komende zomer deelnemen aan de voorrondes van de Champions League.

