Ontsnapt Van Dijk aan rood? Curieuze actie Liverpool-verdediger tegen Tottenham Hotspur

Virgil van Dijk lijkt goed weg te zijn gekomen in de derde minuut van het heenduel met Tottenham Hotspur in de halve finale van de EFL Cup. De centrumverdediger van Liverpool leek namelijk een elleboog uit te delen aan Richarlison.

Van Dijk ging het duel aan met de Braziliaanse aanvaller, om vervolgens zijn elleboog net onder het gezicht van Richarlison te plaatsen. Het slachtoffer van de actie van de Nederlander greep direct naar zijn gezicht en viel neer op het veld van Anfield.

Richarlison was zeer ontstemd over de elleboog en ging direct verhaal halen bij Van Dijk. Wat volgde was een opstootje tussen beide spelers. Scheidsrechter Craig Pawson was er echter snel bij om de ruzie tussen de kemphanen te sussen.

Het spel lag even stil in de beginfase van het bekerduel, maar klaarblijkelijk niet om de VAR een check uit te laten voeren. Pawson liet doorspelen en weigerde om Van Dijk een gele of rode kaart te geven.

Met name op X wordt er schande gesproken dat de elleboog van Van Dijk onbestraft bleef. De meeste voetballiefhebbers zijn van mening dat de Liverpool-verdediger Richarlison bewust raakte tijdens het onderlinge duel.

De veelbesproken actie van Van Dijk werd ook besproken op de Engelse televisie. Ally McCoist, voormalig aanvaller van Rangers en Schotland, denkt dat de verdediger geen rood kreeg omdat hij Richarlison onder de kin raakte, en niet vol in het gezicht.

''Dat is zonder meer een elleboog. Misschien net onder de kin, maar daar gaat naar gekeken worden. En daarom komt Van Dijk misschien wel goed weg. Richarlison heeft daar geen boodschap aan, want Van Dijk gebruikte zijn elleboog. Misschien wordt het gezicht niet geraakt, en daar heeft Van Dijk heel veel geluk mee'', aldus McCoist bij ITV.