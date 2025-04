Ontdekker Wout Weghorst onthult: 'We botsten en hebben neus aan neus gestaan'

Joop Gall was als trainer van FC Emmen de ontdekker van Wout Weghorst. De voormalig coach van de club uit de Keuken Kampioen Divisie onthult jaren later in De Voetbalkantine van ESPN hoe hij de huidige aanvaller van Ajax op het spoor kwam.

Gall kreeg Weghorst in de gaten toen de spits furore maakte in het beloftenteam van Willem II. ''Hij was niet goed. Maar hij werkte zó ongelooflijk hard'', graaft de geboren Groninger in zijn geheugen.

''En je ziet wat er van gekomen is. Toen ik Wout ontmoette en er gesprekken mee aanging, zag je de ongelooflijke eager die hij had om beter te worden. Dat was echt ongelooflijk. Wout heeft zich zó ontwikkeld. Het is echt de ideale prof'', is Gall diep onder de indruk van de weg die de Ajacied heeft afgelegd.

Volgens Gall verschilt hij qua karakter niet zoveel van Weghorst. Desondanks had hij regelmatig conflicten met de aanvaller. ''We botsten als de sodemieter. En hebben ook neus aan neus gestaan.''

''Ik heb Wout ook weleens weggestuurd. Maar die jongen deed wel alles om te winnen. En hij verwachtte dat ook van zijn medespelers. Dan ga je weleens over de grens, maar dat vind ik niet erg. Dat hoort erbij'', aldus Gall.

Weghorst kwam via FC Emmen bij Heracles Almelo terecht. Daarna volgden avonturen bij AZ, VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, TSG Hoffenheim, Manchester United en sinds 2024 Ajax.

De 32-jarige aanvaller is weer blessurevrij en met Ajax hard op weg naar de 37ste landstitel in de clubhistorie. De koploper staat negen punten los van PSV, met nog zes duels te gaan in de Eredivisie.