Ongelooflijk maar waar: Sébastien Haller scoort binnen 22 seconden

Sébastien Haller heeft woensdag opnieuw binnen mum van tijd zijn gigantische waarde voor FC Utrecht bewezen. De spits scoorde in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen RKC Waalwijk binnen 22 seconden na zijn entree.

Ron Jans liet Haller net als tegen Feyenoord (1-2 winst) op de bank beginnen, maar het liep in de eerste helft van geen kant bij FC Utrecht. De Domstedelingen stonden bij rust met 1-0 achter door een doelpunt van Richonell Margaret. Het publiek in het uitvak liet vlak voor het rustsignaal zijn onvrede blijken en scandeerde 'Utrecht wakker worden'.

Jans greep ook in. Direct bij het begin van de tweede helft mocht Haller zijn opwachting maken, opnieuw in plaats van David Min. Net als tegen Feyenoord pakte die wissel ongelooflijk goed uit voor Utrecht.

De tweede helft was slechts 22 seconden oud toen Haller zijn doelpunt te pakken had. De spits stond op de goede plek om het tikje breed van Paxten Aaronson af te maken: 1-1 in het Mandemakers Stadion.