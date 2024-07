‘Ongeloof, woede en verdriet in Servië: Tadic stopt abrupt als international’

Dusan Tadic stopt als international van Servië, zo beweert Telegraf. Het besluit volgt op een Europees kampioenschap vol onenigheid met bondscoach Dragan Stojkovic, die hem meermaals passeerde. Het volk lijkt de kant van de voormalig Ajacied te kiezen en richt zijn woede tot de bondscoach.

De exacte redenen voor het besluit van Tadic zijn nog niet officieel bekend, maar volgens Telegraf wijst alles erop dat de bom tijdens het EK is gebarsten.

Tadic uitte publiekelijk kritiek op de beslissingen van Stojkovic, die hem niet in de basis liet starten tijdens de openingswedstrijd tegen Engeland en ook in de beslissende wedstrijd tegen Denemarken op de bank liet beginnen.

Na de wedstrijd tegen de Denen was de frustratie zichtbaar bij Tadic. De voormalig Ajacied stond op het punt om uit de school te klappen, maar hield zich in en bleef uiteindelijk vrij vaag in zijn antwoorden.

De druppel die de emmer deed overlopen is waarschijnlijk een interview van Stojkovic geweest rond de EK-finale, waarin hij een lelijke sneer uitdeelde aan Tadic toen hem werd gevraagd naar Harry Kane.

"Wat indruk op mij heeft gemaakt was de reactie van Kane en Morata toen zij naar de kant werden gehaald", sprak Stojkovic na de EK-finale tussen Spanje en Engeland. "Twee aanvoerders, leiders van hun nationale teams. Geen enkel gebaar, zelfs niet een kleine reactie die de geest van het team zou kunnen breken."

"Ze liepen naar de bank en steunden hun ploeggenoten. Dit zijn zaken waar we allemaal van moeten leren. Er is geen plek voor ijdelheid en buitensporig ego, iedereen speelt in dienst van het team en de overwinning moet het gemeenschappelijke doel zijn."

In Servië bestaat geen enkele twijfel dat de bondscoach met zijn woorden verwees naar Tadic, aanvoerder bij de Servische ploeg.

Kennelijk zit het Stojkovic dwars dat Tadic hem publiekelijk bekritiseerde, maar ook dat het land de kant van de aanvaller koos, daar zij van mening zijn dat de fout bij de bondscoach ligt door Tadic niet op te stellen.

Woede en teleurstelling

In Servië wordt teleurstellend gereageerd op het besluit van Tadic. "Voor iemand die stierf voor het shirt van de nationale ploeg, die alle jeugdelftallen doorliep, altijd klaarstond en bloed, zweet en tranen achterliet op het veld, is dit niet het afscheid dat hij verdient", klinkt het bij

"Tadic heeft Servië een schuld bezorgd met zijn goals en assists, leiderschap en gedrag op én buiten het veld. Het is waar dat hij 35 jaar is, hij zit niet in de bloei van zijn carrière, maar een afscheid gebeurt in stijl, met aankondiging en spektakel."

"Maar Tadic wil niet dat iemand hem blijft vernederen en kleineren, dus heeft hij besloten om zich in stilte terug te trekken, zonder publieke scheldpartijen, openlijk of verborgen in interviews. Hij was aanvoerder en leider en gaat met pensioen als aanvoerder en coach."

