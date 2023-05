Onduidelijkheid over contractverlenging door complete stilte aan kant van Ajax

Dinsdag, 2 mei 2023 om 07:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:25

Remko Pasveer zit al meer dan twee maanden in de wachtkamer wat betreft zijn contractverlenging, zo meldt De Telegraaf. De 39-jarige doelman bereikte eind februari een mondeling akkoord met Ajax om zijn aflopende verbintenis met één jaar te verlengen. Hierna zouden de afspraken op papier worden gezet, maar vanuit de zijde van Ajax is het compleet stil geworden.

“De stroperige werkwijze van Ajax inzake de contractverlenging van Pasveer is exemplarisch voor de onduidelijke situatie bij de Amsterdamse club, die een rommelig en sportief uiterst tegenvallend seizoen beleeft met veel wisselingen in de organisatie”, schrijft De Telegraaf. Ajax nam begin april per direct afscheid van technisch manager Gerry Hamstra, waarna Sven Mislintat niet veel later als zijn opvolger werd gepresenteerd.

Pasveer leek enkele maanden geleden met het mondeling akkoord over een contractverlenging aan zijn derde seizoen in Amsterdamse dienst te kunnen beginnen. De reservedoelman kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van Vitesse en groeide zelfs even uit tot eerste doelman. Sinds de komst van Gerónimo Rulli moet hij echter weer genoegen nemen met een rol op de reservebank.

Pasveer werd anderhalf jaar geleden als reservedoelman naar Ajax gehaald, maar kwam door de dopingschorsing van André Onana plots onder de lat te staan onder Erik ten Hag. Dat deed hij naar behoren. Pasveer hield vorig seizoen in alle competities 20 keer de nul in 28 wedstrijden. Veertien keer moest hij vissen.

Ook dit seizoen begon de 39-jarige goalie als eerste doelman onder Alfred Schreuder, maar zo succesvol als vorig seizoen werd het nooit. In 21 wedstrijden incasseerde hij 34 treffers. Slechts vijf keer hield hij de nul. Pasveer werd dus weer naar de bank verwezen en fungeert samen met Maarten Stekelenburg als reservedoelman. Jay Gorter, die ook nog tot het keepersbestand van Ajax behoort, besloot in de winter eieren voor zijn geld te kiezen met een huurtransfer naar het Schotse Aberdeen.

Pasveer kan met recht een laatbloeier worden genoemd. De Tukker begon zijn carrière bij FC Twente, waarna hij in 2006 de overstap maakte naar Heracles Almelo. Via Go Ahead Eagles (huur) kwam hij in 2014 bij PSV terecht. Bij de Eindhovenaren wist hij echter nooit een vaste waarde te worden, waarop hij zijn loopbaan vervolgde bij Vitesse. Na 112 officiële wedstrijden voor de Arnhemmers werd hij in de zomer van 2021 naar Ajax gehaald. In Qatar maakte hij onderdeel uit van de WK-selectie van Oranje.