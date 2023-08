Omzetting levert PSV frisse creatieve tandem op: ‘Het liep wel aardig’

Sergino Dest heeft in gesprek met het Eindhovens Dagblad teruggeblikt op zijn debuut in het shirt van PSV. De verdediger werd dinsdagavond bij afwezigheid van Patrick van Aanholt (lichte spierblessure) meteen voor de leeuwen gegooid in de uitwedstrijd tegen Rangers (2-2) en hield zich knap staande. "Ik voelde me fit en krachtig genoeg om te beginnen", aldus Dest.

De inkt van de handtekening was net goed en wel opgedroogd, toen Dest het meteen mocht laten zien van trainer Peter Bosz. De voormalig Ajacied speelde bij afwezigheid van Van Aanholt als linksback en deed dat niet onverdienstelijk. "Natuurlijk was het prettiger geweest om iets langer te wennen aan het team, maar door de blessure van Van Aanholt kreeg ik meteen de kans om te spelen en daar was ik dankbaar voor", aldus de Amerikaans international.

"Ik voelde me fit en krachtig genoeg om te beginnen. Het was wel een voordeel dat ik Noa Lang al ken, want met hem samen liep het wel aardig", gaat Dest verder. "Ik heb in mijn carrière aan beide kanten gespeeld en de trainer bekijkt waar hij me nodig heeft. Het is natuurlijk een heel bijzondere situatie dat ik in één dag naar zo'n cruciale wedstrijd ben gegaan. Een dag hiervoor moest ik nog medisch gekeurd worden en is alles pas in orde gekomen."

Dest ziet, ondanks het gelijkspel, de return in het Philips Stadion met vertrouwen tegemoet. "Het is voor elke speler prachtig om in die competitie (de Champions League, red.) actief te zijn. Vanavond hadden we meer uit de wedstrijd kunnen halen, maar volgende week moeten we dit af zien te maken. In eigen huis, met het publiek erachter en dan zijn wij in het voordeel. Ik denk dat we met vertrouwen naar volgende week kunnen kijken."

'Geen stap terug'

Bij Dest zullen ook revanchegevoelens een belangrijke rol spelen. De vleugelverdediger wist na zijn succesvolle periode bij Ajax in het buitenland nog geen potten te breken. "Het moet en kan beter en dat geldt ook voor mezelf", is de back zelfkritisch. "Fysiek moet ik verder groeien en die gelegenheid is er nu bij PSV. Voor mij is dit helemaal geen stap terug, want ik denk dat we met PSV voor de titel kunnen gaan. PSV heeft me in gesprekken veel vertrouwen gegeven en ik ben afgegaan op mijn eigen gevoel om hier te gaan spelen. Ik denk dat hier iets moois kan ontstaan."