Omorodion vertrekt na afgeketste Chelsea-transfer alsnog bij Atlético Madrid en tekent voor vijf jaar

Samu Omorodion is alsnog vertrokken bij Atlético Madrid. Het Spaanse toptalent was eerder deze zomer hard op weg naar Chelsea, maar die transfer klapte op het laatste moment. FC Porto is er nu met hem vandoor gegaan.

Omorodion vloog eerder deze zomer naar Londen om zijn transfer naar Chelsea af te ronden. Op het laatste moment waren er toch twijfels van Engelse kant, waarop de spits besloot de stekker uit de deal te trekken.

Daarmee liep Atlético veertig miljoen euro mis en was het enige tijd onduidelijk of de transfer van Conor Gallagher naar Atleti plaats zou vinden. Dat gebeurde uiteindelijk toch. In plaats van Omorodion ging Chelsea voor een andere aanvaller van Atlético: João Félix. De Portugees is inmiddels officieel teruggekeerd op Stamford Bridge.

Het was de vraag waar Omorodion zijn toekomst zou vervolgen. Bij Atlético leek hij door de komst van Alexander Sørloth en de aanwezigheid van onder meer Antoine Griezmann niet te kunnen rekenen op een basisplaats onder trainer Diego Simeone. Bovendien ontbrak hij in de wedstrijdselectie voor het eerste LaLiga-duel van het seizoen, tegen Villarreal (2-2).

Eerder op de dag maakte Porto de komst van Omorodion plots wereldkundig. De Portugezen betalen 15 miljoen euro voor 50% van de rechten van Omorodion. De ontsnappingsclausule van de twintigjarige goaltjesdief bedraagt 100 miljoen euro. Omorodion heeft voor vijf jaar getekend.

In 2025 krijgt Porto de mogelijkheid om nog eens vijftien procent van Omorodions rechten te kopen. Daarvoor zou de club vijf miljoen euro moeten overmaken naar Atlético. In 2026 krijgt Porto de kans om nog eens vijftien procent voor vijf miljoen euro te kopen.

Omorodion maakte afgelopen seizoen op huurbasis bij Deportivo Alavés veel indruk in LaLiga. Met negen treffers was hij een van de belangrijkste pionnen in het team dat op een knappe tiende plaats eindigde. Omorodion speelde uiteindelijk niet één officieel duel voor Atlético. De Spaans jeugdinternational maakte deze zomer deel uit van de Olympische ploeg die de gouden medaille pakte.