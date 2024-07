Officieel: Yukinari Sugawara vertrekt voor miljoenenbedrag van AZ naar Southampton

Yukinari Sugawara vertrekt definitief bij AZ. De Japanner maakt de overstap van Alkmaar naar Premier League-club Southampton, zo bevestigen beide clubs via de officiële kanalen. De transfer van de rechtsback, die een vertrekwens had, hing al enige tijd in de lucht.

“In alle jaren bij AZ heb ik ontelbaar veel herinneringen gemaakt", blikt Sugawara terug op de clubwebsite van de Alkmaarders. "Toen ik naar Nederland kwam sprak ik geen Engels en geen Nederlands. Ik deed vrolijke en gekke dingen met mijn lichaamstaal en dat bleek aan te slaan. Al snel werd ik als Japanese kid geaccepteerd. Hoewel ik in het begin nerveus was om als tiener naar Europa te komen, hebben de club en alle supporters ervoor gezorgd dat ik mijzelf heel snel op mijn plek voelde. Ik kreeg een warm welkom en de supporters reageerden enthousiast, daar kreeg ik energie van."

“Ik heb al die jaren veel respect en waardering gevoeld vanuit de club. Ik wens de club en supporters heel veel succes in de toekomst. Uiteraard blijf ik de club volgen. Heel erg bedankt allemaal en ik hou van jullie!”

Zowel Fabrizio Romano als Voetbal International maakte woensdagochtend al melding van de transfer van Sugawara, die een contract tot medio 2028 heeft getekend in Engeland.

Romano wist daarbij dat AZ een bedrag van maximaal zeven miljoen euro overhoudt aan de offensieve rechtsback. Die som is inclusief bonussen, dus op voorhand zullen de Alkmaarders een lager bedrag ontvangen.

Zo komt er na vijf jaar een einde van Sugawara's dienstverband in Nederland. De nu 24-jarige wingback kwam in de zomer van 2019 over van het Japanse Nagoya Grampus en speelde sindsdien 198 wedstrijden voor AZ.

Dat de Alkmaarders openstonden voor een vertrek van Sugawara had alles te maken met het aflopende contract van de dertienvoudig international van Japan. Zijn verbintenis liep nog één jaar door en dus moest AZ deze zomer verkopen om wat aan Sugawara over te houden.

Vervanger

De opvolger van de vertrekkend rechtsback heeft AZ reeds in huis: Seiya Maikuma werd midden juni al gepresenteerd. De 26-jarige vleugelverdediger kwam over van het Japanse Cerezo Osaka en tekende een contract tot medio 2028 in het AFAS Stadion.

"Ik denk dat hij zeker ook veel gelijkenissen heeft met Yuki (Sugawara, red.)”, vertelde directeur voetbalzaken Max Huiberts bij de presentatie van de nieuwe Japanner. “Hij is aanvallend ingesteld. Comfortabel aan de bal. Misschien zelfs in het verdedigende deel nog iets volwassener. Hij zal de concurrentie aan moeten gaan met Denso Kasius. Die hebben we vorig jaar ook naar AZ gehaald en die heeft ook veel kwaliteit, dus dat wordt een interessante strijd."

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

