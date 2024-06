Officieel: Real Madrid bevestigt komst van Kylian Mbappé

Kylian Mbappé gaat definitief de overstap maken naar Real Madrid, zo bevestigt de Koninklijke middels een officieel bericht op de website. De steraanvaller en de Spanjaarden flirtten al langer met elkaar en nu is een overgang dus definitief rond. Mbappé komt transfervrij over van Paris Saint-Germain, waar hij sinds de zomer van 2017 speelde.

De 77-voudig international van Frankrijk wordt na het EK officieel gepresenteerd in Madrid. Mbappé nam onlangs in het Parc des Princes al afscheid van PSG en de fans. Hij werd door teamgenoten en staf in de lucht geslingerd.

Met de transfer naar Spanje komt er een einde aan een jarenlange soap tussen Mbappé en Real Madrid. Zo was de pijlsnelle aanvaller in het voorjaar van 2022 ook al dicht bij een overstap naar het Santiago Bernabéu. Mbappé verlengde toen echter op het laatste moment zijn verbintenis bij PSG.

De Koninklijke voelde zich toen in de maling genomen door de Fransman, die hun interesse destijds leek te gebruiken om er een beter contract uit te slepen bij PSG. Dat wilde Real Madrid niet nog eens laten gebeuren, waardoor de club vóór halverwege januari wilde horen van Mbappé of hij dit keer wel de overstap zou maken.

Een vertrek van Mbappé bij les Parisiens hing het gehele seizoen al in de lucht. De aanvaller mocht afgelopen zomer al niet mee op tour in Japan en Zuid-Korea omdat hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen en PSG geloofde dat hij stiekem al een overeenkomst had bereikt met Real Madrid.

Hij werd daarom te koop gezet. Al-Hilal bood 300 miljoen euro (!) voor zijn diensten, wat PSG accepteerde. Mbappé weigerde echter in gesprek te gaan met de Saudi’s. Uiteindelijk mocht de spits terugkeren in het eerste elftal. Mbappé was dit seizoen goed voor 44 doelpunten en 10 assists in 48 wedstrijden namens de Fransen.

