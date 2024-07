Officieel: Manchester United haalt met Joshua Zirkzee volgende Nederlander in huis

Joshua Zirkzee is definitief de eerste zomeraankoop van Manchester United. Dat bevestigen the Red Devils zondagmiddag via de officiële kanalen. Zirkzee heeft zijn medische keuring doorstaan en tekende een contract tot medio 2029, met een optie op nog een extra seizoen.

"Na gesprekken met de manager en de clubleiding weet ik hoe mooi de toekomst hier gaat zijn", reageert Zirkzee op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan het behalen van succes met Manchester United."

"Ik ben een speler die altijd alles heeft gegeven om te winnen. Ik ben klaar voor deze volgende uitdaging op een nieuw niveau in mijn carrière en om nog meer prijzen te winnen."

Sportief directeur Dan Ashworth is blij met het binnenhalen van Zirkzee. "We zijn blij dat we erin zijn geslaagd om een speler van Joshua's kaliber zo vroeg in de transferperiode vast te leggen. Hij is een geweldig talent die klaar is om impact te hebben op Manchester United. Zijn vaardigheid en wil om een speler van wereldklasse te worden, betekent dat hij een enorme toevoeging voor de selectie die we aan het bouwen zal zijn."

De medische tests konden nog voor de vakantie van de Schiedammer worden gehouden. Door de uitschakeling van het Nederlands elftal was Zirkzee in de gelegenheid die snel te voltooien. Fabrizio Romano wist eerder al te melden dat de keuring vrijdag zou plaatsvinden en dat er toen ook een ontmoeting met manager Erik ten Hag op de planning stond.

Manchester United betaalt 42,5 miljoen euro aan Bologna in plaats van de afkoopclausule van 40 miljoen. Dat heeft alles te maken met de Financial Fair Play-regels. De club voorkomt liever dat het in één klap veertig miljoen euro op tafel moet leggen.

Met de nieuwe betalingsvoorwaarden is Manchester United iets meer kwijt dan de afkoopclausule, maar op deze manier spreidt de club de betalingen over drie jaar. Romano bevestigde verder dan Bayern München vijftig procent van de transfersom zal ontvangen.

