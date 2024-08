Officieel: Hans Hateboer verruilt Atalanta Bergamo na ruim 7 jaar voor nieuw buitenlands avontuur

Hans Hateboer speelt vanaf volgend seizoen niet meer voor Atalanta. De vleugelverdediger annex middenvelder maakt de overstap naar Stade Rennes, de nummer 10 van Frankrijk van afgelopen seizoen. Hateboer tekent een contract voor twee seizoenen in Rennes.

In Bergamo heerst een groot gevoel van respect voor Hateboer, die bijna 8 seizoenen aan de Italiaanse club verbonden was. “Voor altijd in onze geschiedenisboeken, het ga je goed, Hans”, zo schreef Atalanta op de clubkanalen na de bevestiging van het transfernieuws.

Hateboer heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Stade Rennes. De dertigjarige Nederlander, die een geschatte marktwaarde heeft van 3,5 miljoen euro, had nog een contract tot volgend jaar zomer bij Atalanta, welke door Rennes is afgekocht. Met de overstap is naar verluidt een transfersom van drie miljoen euro gemoeid.

Hateboer en Atalanta waren de afgelopen zeven jaar onafscheidelijk aan elkaar verbonden. De in Beerta geboren flankspeler arriveerde in 2017 bij de club uit Bergamo en beleefde mooie successen met de club, met als kers op de taart de winst van de Europa League afgelopen seizoen.

Hateboer was in zijn eerste seizoenen in dienst van Atalanta een onbetwiste basisspeler, maar raakte die status in het seizoen 2020/21 kwijt. Hij schikte zich in een nieuwe rol en bleef in die rol van waarde voor de ploeg.

Na zeven seizoenen stopt de teller bij 245 officiële wedstrijden, waarin hij 12 keer wist te scoren en 21 keer aangever was. Hateboer kwam zestien keer in actie op het allerhoogste clubpodium: de Champions League.

Hateboer speelde tevens dertien keer voor het Nederlands elftal, maar zijn laatste interland speelde hij in 2022, in de Nations League-wedstrijden tegen Wales. Bij Stade Rennes komt Hateboer ook een Nederlander tegen: Azor Matusiwa.

