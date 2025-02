Ochtendkranten zien 1 absolute dissonant bij Feyenoord tegen PSV: 'Deed alles fout'

De druk op Feyenoord-trainer Brian Priske neemt steeds meer toe, zo blijkt ook uit de Nederlandse ochtendkranten van donderdag. De Rotterdammers verloren woensdagavond tegen PSV (2-0) voor de derde keer in een week tijd.

‘Rampweek’, kopt het Algemeen Dagblad. “Het is duidelijk: Feyenoord-trainer Brian Priske hangt in de touwen. De vraag is of de Rotterdamse clubleiding de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen AC Milan afwacht.”

Volgens journalist Mikos Gouka zit Priske ‘alweer op de wip’. “Het is maar zeer de vraag of de Deen dit keer wel wordt gered door zijn directeur Dennis te Kloese.”

“Intern is het draagvlak voor het behoud van Priske bepaald niet toegenomen. Met drie nederlagen op rij hangt de Deen inmiddels meer dan ooit in de touwen”, schrijft Gouka, die spreekt van een derde dreun in acht dagen.

Hoewel Priske zijn spelers niet wil afvallen, wijst Gouka naar de slechtste man bij Feyenoord tegen PSV. “Kijk hoe Ibrahim Osman, op voorspraak van Priske naar Rotterdam gehaald, er een potje van maakt door alles fout te doen.”

Ook journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf concludeert dat de positie van Priske nog wankeler is geworden. “Feyenoord stapelt deceptie op deceptie en het seizoen lijkt begin februari al compleet verloren voor de Rotterdammers.”

Willem Vissers van De Volkskrant sluit zich aan bij zijn collega’s. “Bij Feyenoord is de positie van trainer Brian Priske eens te meer in gevaar.” De journalist noemt het onvoorstelbaar hoeveel er fout ging bij de Rotterdammers.

“Of Brian Priske trainer mag blijven van Feyenoord, nu na de competitie ook de beker geen succes zal opleveren? De tijd zal het leren”, aldus Vissers.

Net als Gouka noemt Vissers aanvaller Osman als absolute dissonant. “Als Feyenoord niet zo slordig en onnauwkeurig was geweest, met rechtsbuiten Ibrahim Osman als vaandeldrager van ongekende foutenlast, was PSV onherroepelijk gestraft.”