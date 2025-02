Ochtendkranten prijzen naast Igor Paixão andere Feyenoorder: 'Zijn marktwaarde was acht ton'

Rotterdam ontwaakt na een knappe thuiszege van Feyenoord op AC Milan (1-0) in de tussenronde van de Champions League. Het Nederlandse journaille heeft genoten van doelpuntenmaker Igor Paixão, maar ook de pas achttienjarige vleugelverdediger Givairo Read kan rekenen op mooie woorden.

‘Lach in De Kuip’, kopt journalist Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad, na een aantal roerige weken bij Feyenoord. Een grote foto van Paixão past uitstekend bij de dikgedrukte letters. De 24-jarige buitenspeler uit Macapá had het woensdag op zijn heupen in Rotterdam-Zuid.

“Natuurlijk, keeper Mike Maignan zag er beroerd uit toen Paixão na een paar minuten opeens de korte hoek zocht nadat hij Walker al op het verkeerde been had gezet, maar de kleine Braziliaan presenteerde zich zo dat alle alarmbellen afgingen als hij aan de bal kwam”, aldus Gouka.

Gouka noemt ook Timon Wellenreuther, Gijs Smal, Jakub Moder en Antoni Milambo in het bijzonder. “Maar toch kon niemand tippen aan de kleine Paixão die Walker steeds opzocht alsof hij niet te maken had met een gelouterde international maar met de rechtsback van pakweg FC Emmen of Helmond Sport.”

Ook journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf heeft genoten. “Feyenoord blijft verbazen in de Champions League. Na de meest roerige week van dit seizoen, met het ontslag van coach Brian Priske en het direct doorschuiven van Pascal Bosschaart vanuit Feyenoord Onder 21, versloegen de Rotterdammers met uitstekend voetbal en een enorme dosis vechtlust AC Milan.”

Van der Kraan denkt dat het goede optreden van Paixão financieel gezien positief kan uitpakken voor Feyenoord. “De Zuid-Amerikaan is met zijn optreden misschien wel tien miljoen euro meer waard geworden.”

De Volkskrant ziet een terugkerend patroon. “Feyenoord gebruikt het allerhoogste podium dit seizoen om het beste voetbal te laten zien. Alsof de spelers zich verplicht voelen waar te bieden voor de dure entreekaartjes.”

“Milan zal vermoedelijk de gashendel veel verder opendraaien in het eigen San Siro, gewaarschuwd als het nu echt zal zijn voor de wilskracht van Feyenoord in de Champions League”, aldus journalist Bart Vlietstra.

Read

Niet alleen Paixão oogst lof in de ochtendkranten. Ook de piepjonge rechtsback van Feyenoord wordt geprezen. “Totaal niet onder de indruk was de achttienjarige rechtsback Read voor Rafael Leão, de grote Portugese ster, die weinig trek had in de Rotterdamse regen doch een paar keer gevaarlijk was.”

“Een snelle blik op Transfermarkt, calculator van transferwaardes, doteerde Read aan het begin van dit seizoen op acht ton en Leão op 90 miljoen. Woensdagavond zei het niets”, aldus Vlietstra. Inmiddels is Read volgens de Duitse website zo’n 4 miljoen euro waard.

Ook Van der Kraan heeft genoten van de vleugelverdedigers van Feyenoord. “De piepjonge Read en Gijs Smal blonken uit door er om de haverklap overheen te klappen bij hun directe tegenstanders en Paixão en Anis Hadj-Moussa in de aanval te ondersteunen.”