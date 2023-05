Nu nog havo-examens, binnenkort debuut in Ajax 1? ‘Heb echt Ajax-DNA in me’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 12:57 • Sam Vreeswijk

Gabriel Misehouy hoopt op korte termijn zijn debuut te maken in het eerste elftal van Ajax. Dat vertelde de middenvelder van Jong Ajax, die momenteel met zijn havo-examens bezig is, vrijdagavond aan Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou. Ook weet de zeventienjarige Misehouy al voor welke club(s) hij verder ooit nog hoopt uit te komen in de toekomst.

“Ik ben een aanvallende middenvelder, creatief, ik heb een dribbel…”, omschrijft Misehouy zichzelf na afloop van het duel tussen Jong Ajax en Jong AZ (1-2). “Ik heb een redelijk schot, al moet ik dat wel verbeteren. En ik heb gewoon een pass, maar mijn sterke punten zijn vooral mijn dribbel, spelinzicht en creativiteit. Verbeterpunten zijn af en toe de keuzes die ik maak. Soms wil ik bijvoorbeeld gaan schieten en gaat het niet lekker, dus dan moet ik gewoon passen. Dus soms moet ik keuzes verbeteren. Maar ja, ik ben een creatieve speler, echt een Ajax-speler, en ik speel al heel lang bij de club. Dus ik heb wel echt het Ajax-DNA in me.”

Misehouy speelt al sinds 2012 in de Ajax-jeugd, en hoopt logischerwijs op termijn te debuteren in het eerste elftal van de club. Dat is iets wat zijn vriend en teamgenoot Silvano Vos onlangs al deed. “Ik ben echt blij voor hem. Ik hoop dat ik snel kan volgen. Vanaf de F1 droomden we er al van om samen op het middenveld van Ajax 1 te spelen. Dat zou echt een mooi verhaal zijn”, aldus Misehouy.

En na zijn debuut in Ajax 1? “Mijn droom is hier doorbreken, voor de club spelen, prijzen winnen, op het hoogste niveau spelen en dan een mooie stap maken. Ik heb wel een paar droomclubs eigenlijk. Ik vind Chelsea echt een mooie club, Real Madrid vind ik een mooie club. Maar ik zie mezelf niet gelijk vanaf Ajax zo’n stap maken. Dus ik denk dat ik eerst een tussenstap zal moeten maken, en dan hopelijk ooit bij Real Madrid, Chelsea, Man City, Bayern, PSG, noem het maar op… Bij zo’n club eindigen zou m’n voetbaldroom zijn.”

Maar eerst focust het talent zich nog op Jong Ajax. Én de havo-examens, die deze week begonnen zijn. “M’n moeder zit me wel op de huid met de examens”, zegt hij lachend. “Maar voor de training ging ik gewoon naar school om te leren. Het is wel zwaar deze tijd, vooral fysiek omdat ik gewoon tot laat doorleer en vroeg opsta om weer te leren, zodat ik m’n examens haal. Vorig jaar heb ik het niet gehaald, dus ik moet het dit jaar halen.”