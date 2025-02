NOS heeft nieuws over strafschop van Ajax: 'We hebben de KNVB gebeld en zij vinden...'

In de studio van Studio Voetbal werd zondagavond uitvoerig het penaltymoment in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax (0-2) besproken. Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk vinden dat de bezoekers terecht een strafschop toegekend kregen, maar Ibrahim Afellay is niet overtuigd.

Ajax had het zondag lastig met de ploeg van trainer Danny Buijs. In het Fortuna Sittard Stadion wisten de Amsterdammers lastig tot kansen te komen. Uiteindelijk verdiende Wout Weghorst een strafschop na 68 minuten, waarmee de ban was gebroken.

NOS-journalist Jeroen Stekelenburg zit ook aan tafel. Hij wil voorafgaand aan de discussie nog even het een en ander verhelderen. “De hele middag is het over een handsbal gegaan, maar wij hebben het even nagebeld en de KNVB vindt het twee keer een penalty. Ze vinden het én een handsbal én een overtreding op Weghorst”, besluit Stekelenburg.

Van Hooijdonk vindt de strafschop vooral goed werk van Weghorst. “Hij doet dit heel slim. Hij snijdt de weg af voor de verdediger en die moet dan inhouden, als hij dat niet doet, dan volgt er contact en krijg je een penalty.”

Ook Janssen vindt dat de Nederlandse recordkampioen terecht een strafschop heeft gekregen in Sittard. “Over die handsbal twijfel ik, maar ik vond het wel een overtreding.”

“Het is gewoon heel slim gedaan van Weghorst, maar deze wedstrijd was echt pittig om te moeten kijken. Het was echt gewoon zó slecht. Het was ongelofelijk”, besluit de voormalig speler van onder meer FC Twente en Vitesse.

Ajax wist zondagmiddag wel te winnen in Sittard. Dankzij doelpunten van Weghorst en Christian Rasmussen trokken de Amsterdammers de wedstrijd naar zich toe.