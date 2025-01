Nordin Amrabat vindt na vertrek bij AEK Athene razendsnel een nieuwe werkgever in Engeland

Nordin Amrabat heeft na zijn vertrek bij AEK Athene razendsnel een nieuwe werkgever gevonden. De 37-jarige rechtsbuiten heeft namelijk een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Hull City, dat uitkomt in de Championship.

“Ik ben blij en enthousiast om hier te zijn”, laat Amrabat optekenen. “Dit is een grote club met een rijke geschiedenis. Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van de Hull City-familie en ik kan niet wachten om te beginnen.”

“Engeland is het beste land ter wereld als het om voetbal gaat. De Premier League staat boven alle competities in de wereld en de Championship is een gerespecteerde competitie”, vervolgt de rechtspoot.

“De manager heeft uitgelegd hoe hij wil dat de vleugelspelers spelen en hoe ze druk moeten zetten en nu begrijp ik wat hij verwacht. Ik probeer altijd de jonge spelers te helpen en ik zal zowel op als naast het veld mijn uiterste best gaan doen. Ik ben fit en klaar om te spelen.”

“Het belangrijkste doel is om te stijgen op de ranglijst en de fans blij te maken. Ik wil genieten van het voetbal en van mijn teamgenoten. We willen een paar goede overwinningen vieren”, aldus Amrabat.

De 64-voudig international van Marokko moet manager Ruben Selles van meer opties op de flanken voorzien. Zomeraanwinsten Liam Millar en Mohamed Belloumi zijn door blessures tot het einde van het seizoen niet inzetbaar. Hull staat momenteel 22ste, wat aan het einde van de rit degradatie naar de League One zou betekenen.

Het contract van Amrabat bij AEK werd vorige week met wederzijds goedvinden per direct ontbonden. De buitenspeler kon daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

De in Naarden geboren aanvaller speelde drie jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar brak door bij VVV-Venlo. PSV had al na één seizoen genoeg gezien en besloot Amrabat in de zomer van 2008 voor 2,3 miljoen euro los te weken. In Eindhoven zou de Marokkaanse dribbelaar tweeënhalf jaar spelen, om vervolgens over te stappen naar Kayserispor in Turkije.

Amrabat kwam daarna uit voor achtereenvolgens Galatasaray, Málaga, Watford, CD Leganés en Al-Nassr voordat hij overstapte naar AEK. De oudere broer van Sofyan Amrabat kwam voor Marokko uit op de Afrika Cup van 2012, 2013 en 2019. Ook was hij actief op het WK van 2018 in Rusland.