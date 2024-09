Noorse teamarts geeft update over duur afwezigheid Ødegaard bij Arsenal

Arsenal moet het de komende drie weken stellen zonder Martin Ødegaard, zo is de verwachting van de Noorse teamarts. De middenvelder viel maandag geblesseerd uit in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk (2-1) en moet voorlopig toekijken.

Na ruim een uur spelen ging mis voor Ødegaard, die strompelend van het veld liep en zichtbaar geëmotioneerd was. Later werd hij op krukken gezien toen hij het Ullevaal Stadion in Oslo verliet.

Gedacht werd aan een 'ernstige enkelblessure', maar de eerste berichten lijken mee te vallen. Volgens de Noorse teamarts Ola Sand lijkt het erop dat de middenvelder van Arsenal niet al te lang hoeft toe te kijken.

Ødegaard, die dinsdag in Londen een medisch onderzoek heeft ondergaan, heeft naar verluidt geen enkelblessure opgelopen. Wel staat hij de komende drie weken aan de kant. Hij mist daardoor onder meer de North London Derby tegen Tottenham Hotspur.

"Blessures van deze aard duren vaak minstens drie weken", aldus Sand tegen het Noorse VG. "Alles wat daarbuiten valt, is mooi meegenomen. Maar het kan ook langer duren. Enkelblessures zijn vaak meteen heel pijnlijk."

De blessure van Ødegaard is een hard gelag voor Mikel Arteta. De manager van Arsenal moet zijn sleutelspeler naast Tottenham Hotspur vermoedelijk ook missen tegen Manchester City en Atalanta (Champions League).

In Noorwegen hopen ze Ødegaard weer fit te hebben tijdens de volgende interlandperiode. De Noren nemen het op 10 oktober op tegen Slovenië en treden drie dagen later aan tegen Oostenrijk. De ploeg van Ståle Solbakken verzamelde vier punten uit de eerste twee duels.