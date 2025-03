Noa Vahle wordt niet gecorrigeerd door Ajax-speler Hato na onjuiste bewering over Feyenoord

Jorrel Hato behoorde donderdagavond tot de uitblinkers bij Ajax. Het was echter niet voldoende om de 1-2 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt te voorkomen. Hato blijft echter hopen op een stunt in Duitsland en het bereiken van de kwartfinale in de Europa League.

Hato zag Ajax sterk starten tegen Frankfurt. ''Daarna kwam er meer druk met de rechtsback, die druk zette op mij. Ze kregen ook wel grote kansen, moet ik zeggen. Na rust hebben ze op die goal na niet veel meer gecreëerd. Wij nog wel op het einde met Konadu.''

''En ik heb het nog niet teruggezien, maar ik dacht dat het een vrije trap was met Youri Baas'', doelt Hato op het duel van de Ajax-verdediger met Ansgar Knauff, die door mocht lopen van de arbitrage en uiteindelijk de assist gaf op matchwinner Ellyes Skhiri.

Hato is ondanks de nederlaag trots op zijn honderdste duel voor Ajax. ''Ik had hem niet zo voorspeld. Maar we hebben volgende week nog de kans om het recht te zetten. En ik ben zeker blij met mijn honderdste wedstrijd. Ik had niet verwacht dat ik dat vóór mijn negentiende verjaardag, die ik vrijdag vier, zou halen.''

Vahle wil weten welke wedstrijd eruit springt in die reeks van honderd. ''Ja. Feyenoord-thuis, dan'', verwijst de linksback van Ajax naar de 2-1 winst op Feyenoord in De Klassieker van begin februari. Hato behoorde die dag tot de uitblinkers van de koploper uit Amsterdam.

''Omdat je ook van die club vandaan komt'', oppert Vahle direct. Die bewering klopt echter niet. Hato was in zijn jeugdjaren fan van Feyenoord en droomde ervan om ooit in De Kuip te spelen. Feyenoord zag het echter niet zitten in de verdediger, die wél enkele jaren voor Sparta Rotterdam speelde voordat Ajax hem aantrok.

''Dat was één van de mooiste wedstrijden die ik heb gespeeld. In de laatste minuut winnen in De Klassieker... Ik denk dat dat gewoon de mooiste is'', herhaalt de jonge Ajacied nog maar eens.