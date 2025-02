Noa Vahle reageert heel verbaasd als Van Hooijdonk zijn ideale Feyenoord-trainer noemt

Pierre van Hooijdonk zou Robin van Persie sterk afraden om als hoofdtrainer van Feyenoord aan de slag te gaan, zo vertelt de analist dinsdag voorafgaand aan het cruciale Champions League-duel van de Rotterdammers met AC Milan bij Ziggo Sport.

Pascal Bosschaart is in het San Siro voor het derde Feyenoord-duel op rij eindverantwoordelijke. De interim-opvolger van de ontslagen Brian Priske heeft echter niet de juiste papieren en mag maximaal vier weken voor de groep staan.

Zodoende moet Feyenoord op korte termijn een vervanger presenteren voor Priske en in Rotterdam-Zuid is eigenlijk niemand het roerend eens over wie de opvolger moet worden.

Het aanstellen van Erik ten Hag lijkt ingewikkeld en achter de namen van René Hake, Dick Schreuder, Mark van Bommel en Marino Pusic staan om uiteenlopende redenen een of meerdere minnetjes.

Ook de naam van Van Persie, uiteraard een rijk spelersverleden bij de Stadionclub, valt. De huidig oefenmeester presteert echter nog niet heel bijzonder bij sc Heerenveen en heeft nog weinig ervaring op het hoogste niveau.

"Er zijn er best wel veel stromingen binnen Feyenoord die allemaal ergens iets van willen vinden", laat Van Hooijdonk bij Ziggo Sport zijn licht schijnen over het onderwerp. "Als ik dan toch een naam moet noemen, die het meeste en het beste gedragen wordt, is het eigenlijk Van Persie."

"Nu al?", vraagt presentatrice Noa Vahle zich verbaasd af. "Ja, dan heb je in elk geval geen gezeik binnen je club", reageert Van Hooijdonk. "Dat lijkt nu het grootste probleem. Ik hoor dat Robin een hele goede trainer schijnt te zijn."

Toch zou Van Persie de prestigieuze baan niet aan moeten nemen, denkt de oud-topspits. "Hij heeft weinig ervaring, dat klopt. Als Robin slim is, doet hij het niet. Dat zou ik hem aanraden. Maar Robin luistert nooit naar mij", besluit Van Hooijdonk lachend.