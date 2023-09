Noa Lang ziet een groot minpunt in wisselbeleid van Peter Bosz

Zondag, 24 september 2023 om 09:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:26

Noa Lang begrijpt wel dat Peter Bosz hem zaterdagavond een kwartier voor het einde van het uitduel met Almere City FC (0-4) naar de kant haalde, maar hij heeft ook zo zijn vraagtekens. De vleugelaanvaller wil namelijk altijd negentig minuten spelen. Bosz haalde Lang uit voorzorg naar de kant omdat de buitenspeler vorige week nog kampte met een lichte hamstringblessure.

"Ik vind dat wel vervelend, want het liefst speel ik negentig minuten", werd Lang na afloop geciteerd door Voetbal International. "In de laatste twintig minuten van een wedstrijd komt er ook vaak veel ruimte om goals en assists te maken. Maar goed, in zo'n wedstrijd als vandaag (zaterdag, red.) kan ik het wel begrijpen dat ik er na iets van zeventig minuten wordt uitgehaald. We moeten ook een beetje voorzichtig zijn", toonde de PSV-aanvaller begrip voor de keuze van Bosz, die zijn team ruim zag winnen in Almere.

Noa Lang snapt dat Peter Bosz vaak wisselt, maar is er geen fan van.

Lang kreeg bij zijn komst naar PSV al te horen van Bosz dat hij de gewoonte heeft om vleugelaanvallers vroegtijdig naar de kant te halen. "Omdat wij nu eenmaal heel veel energie in wedstrijden leggen", legde de zomeraanwinst van de Eindhovenaren de manier van werken van zijn trainer uit. "Ik ben er geen fan van, maar af en toe kan ik het wel begrijpen", aldus Lang, die ook nog even terugblikte op de vrij kansloze 4-0 nederlaag tegen Arsenal in de Champions League van woensdag.

"We leken woensdag slecht, maar wij zijn écht een goed team: geloof mij maar", verdedigde Lang zijn ploeggenoten. "Daar baal ik van, dat we woensdag niet onszelf waren. Maar je weet op dat niveau dat de fouten worden afgestraft. Vandaag kom je ermee weg. In de eerste minuut kreeg Almere City al meteen een grote kans, na een verkeerde kaats van Joey (Veerman, red.). Misschien had Arsenal dat wel meteen afgestraft. Bij Arsenal-uit moet alles kloppen als je daar een resultaat wil halen en woensdag was het niet zo'n dag", zo besloot de flankspeler.