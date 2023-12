Noa Lang wrijft het er via Instagram nog even in bij Feyenoord: ‘En dat is 10’

Zondag, 3 december 2023 om 15:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:48

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die blij is met de 1-2 overwinning van PSV op Feyenoord van zondag.

Lang plaatst kort na de zege van PSV in De Kuip twee Stories op zijn Instagram-pagina. Op de ene Story is te zien hoe de geblesseerde vleugelaanvaller van de Eindhovenaren zijn doelpunt in het duel om de Johan Cruijff Schaal (0-1 winst) in augustus viert met Patrick van Aanholt. 'En dat is 10', luidt het onderschrift bij de foto, als verwijzing naar de tien punten voorsprong van PSV op Feyenoord.

Op de andere Story worden de juichende Ismael Saibari en Luuk de Jong zichtbaar. Ook is de uitslag van de topper in Rotterdam toegevoegd. Lang plaatst daaronder een emoji die zijn vinger op de mond legt, waarschijnlijk als verwijzing naar de criticasters van PSV. De Eindhovense ploeg won zondag voor de veertiende keer op rij en deed daarmee uitstekende zaken in de titelrace.

Noa Lang pakt Feyenoord zelfs naast het veld. pic.twitter.com/TE3WM7Wr45 — EAGLERMO ?? (@EaglePepi) December 3, 2023

Geen Lang

Lang maakte vorige week als invaller zijn rentree bij PSV, dat met 0-3 won van FC Twente. De aanvaller kreeg echter al snel een terugslag en miste hierdoor de topwedstrijden tegen Sevilla en Feyenoord. Het is nog onduidelijk wanneer trainer Peter Bosz weer een beroep kan doen op Lang, die door de hamstringblessure bijna twee maanden moest toekijken.