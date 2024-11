Noa Lang ontbreekt bij PSV tegen FC Groningen, Tillman moet het doen met reserverol

PSV-trainer Peter Bosz heeft bekendgemaakt welke elf spelers in de basis staan tegen FC Groningen. Ricardo Pepi is de vervanger van de geblesseerde Luuk de Jong, Malik Tillman zit op de bank en Noa Lang ontbreekt helemaal in de wedstrijdselectie. Hirving Lozano en Armando Obispo keren juist terug bij de thuisclub. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren, die aantreden met een viermansdefensie. Rick Karsdorp (rechts) en Matteo Dams (links) staan op de backposities. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli vormen het centrum.

Joey Veerman en Jerdy Schouten komen voorlopig niet in actie voor PSV, waardoor Bosz moet terugvallen op Mauro Júnior als controleur. Guus Til en Ismael Saibari completeren de middelste linie. Tillman begint op de bank bij de thuisclub, wellicht met het oog op het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van woensdag.

Voorin ontbreekt aanvoerder De Jong, die kampt met de nodige spierklachten. Pepi is zijn vervanger in de punt van de aanval. Johan Bakayoko (rechts) en Ivan Perisic (links) staan op de flanken. Lang ontbreekt dus helemaal in de wedstrijdselectie van PSV, al is de reden daarvoor nog niet bekend.

Bosz heeft met een tevreden gevoel teruggekeken op de interlandperiode. “De jongens die interlands hebben gespeeld zijn goed teruggekomen, fit. Er zijn geen blessures bijgekomen. Ricardo en Ismael hebben nog gescoord, anderen hebben gewoon lekker gespeeld. Dat is allemaal goed voor ons, dus daar ben ik blij mee.”

Bosz wil niets van onderschatting weten tegen Groningen. “Omdat we vorig jaar kampioen zijn geworden door niemand te onderschatten. Die lijn moeten we dit seizoen doortrekken”, aldus Bosz.

Opstelling PSV: Benítez: Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Til; Bakayoko, Pepi, Perisic

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Prins, Peersman, Rente, Bacuna; Schreuder, Valente, De Jonge, Hove; Van Bergen, Postema.