Noa Lang meldt zich direct na afloop van PSV - Juventus met foto uit andere sport op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die zich direct na afloop van de zege van PSV op Juventus op Instagram meldde.

Noa Lang werd door de UEFA verkozen tot Man of the Match van het gewonnen Champions League-duel met Juventus (3-1). De aanvaller van PSV kwam zelf niet tot scoren, maar hij zorgde continu voor veel gevaar vanaf de linkerflank.

Na de knappe overwinning plaatst hij een foto van zichzelf met de Man of the Match-trofee, terwijl hij ook een foto van een boksring plaatst met een een knock-out geslagen bokser op het canvas. Lang zet geen beschrijving bij de foto.

Instagram