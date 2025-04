Noa Lang kondigt twee dagen na nederlaag tegen Ajax nieuwe samenwerking aan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die op zijn Instagram een nieuwe samenwerking aankondigt.

Noa Lang heeft twee dagen na de nederlaag tegen Ajax nieuwe muziek aangekondigd op zijn Instagram-kanaal. De aanvaller van PSV deelt een foto van een nummer dat hij lijkt te hebben gemaakt in samenwerking met rapper Jonna Fraser. Matcha Coco, zo heet het nieuwe nummer.

Lang was al eerder zeer succesvol als artiest met onder meer de nummer 7K op je feestje, Waka en Damage. Nu lijkt hij opnieuw voor muzikaal succes te gaan.