Noa Lang komt direct na verlies PSV met heel apart gebaar richting supporters

Noa Lang zal ongetwijfeld balen van de dure nederlaag van PSV bij PEC Zwolle. Waar zijn ploeggenoten de meegereisde uitsupporters bedankten voor hun steun, dirigeerde de vleugelaanvaller hen weg en richting de catacomben.

PSV kende zaterdag een dag om heel snel te vergeten. Op die dag bleek namelijk dat sleutelspeler Malik Tillman lang uit de roulatie zal liggen, terwijl later op de dag PEC Zwolle de Eindhovenaren de baas was.

In het MAC3Park Stadion werd het, mede door een uitblinkende rol van Filip Krastev (twee goals en een assist), 3-1 voor de Zwollenaren. Na afloop toonde ESPN beelden van de balende PSV-spelers.

Daarbij was te zien hoe Luuk de Jong in het specifiek de uitsupporters bedankte voor hun steun. Lang zocht de ervaren aanvoerder, die een strafschop miste, op en dirigeerde hem weg bij de hoek van de uitfans.

Op sociale media is men verdeeld over de bijzondere actie van Lang. Sommigen hebben er begrip voor dat de aanvaller na fluitconcerten van de uitfans geen zin had in een moment voor de fans, terwijl anderen een minachtend gebaar richting de PSV-aanhang waarnemen.