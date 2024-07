Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die voor de tweede keer vader is geworden.

Noa Lang is op 1 juni voor de tweede keer vader geworden, zo maakt hij met partner Blossom de Weerd bekend via Instagram. De tweede zoon heeft de naam Ryver Oakley gekregen en is het broertje van Navy Livai, die ruim een jaar geleden geboren werd.

Eerder maakte Lang ook al in het YouTube-programma Matchday, dat woensdag uitkwam, in gesprek met Broederliefde bekend dat hij opnieuw vader is geworden. “Ik heb een primeur voor jullie: ik ben weer pa geworden. Dat staat nog niet eens op mijn insta”, zei Lang, die later op de woensdag het heuglijke nieuws wel deelde via social media.

Uit de beelden op Instagram blijkt dat hij de naam van zijn zoontje direct ter hoogte van zijn sleutelbeen heeft laten tatoeëren. Ook deelt hij direct foto's van zijn pasgeboren kind.