Noa Lang is goudeerlijk over PSV: ‘Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar…’

Noa Lang moet erkennen dat het verschil tussen wat PSV woensdagavond op de mat legde tegen Juventus in de Champions League en wat PSV dit kalenderjaar in de competitie laat zien, is als het verschil tussen dag en nacht. “In de Eredivisie doen we maar wat.”

In de Champions League-tussenronde was Lang een van de uitblinkers aan Eindhovense zijde. Met een weergaloze bal, precies op de juiste snelheid, bediende hij Ivan Perisic bij de 1-0, om maar een hoogtepunt te noemen.

Zelf vindt de extravagante aanvaller dat hij ook had moeten scoren. “Ik moet de wedstrijd beslissen vlak voor tijd met die actie binnendoor. Maar het was een typisch Noa Lang-schot, een rollertje”, spreekt Lang uit op de bijbehorende persconferentie na afloop van het duel.

“Op de training schiet ik ze allemaal in de kruising. Ik denk dat het ook een beetje vermoeidheid was. Ik leg ook altijd veel energie in de wedstrijd. Dat wordt nogal onderschat, denk ik. Maar deze had ik simpel in de verre hoek moeten douwen.”

Zaterdag wacht het Eredivisie-treffen met Go Ahead Eagles, nadat de twee ploegen elkaar woensdag al treffen in de beker. Lukt het PSV om dan dezelfde energie te leveren? “Als we dezelfde intensiteit brengen als dat we vandaag brengen, dan moeten we in principe makkelijk kampioen worden in de Eredivisie. Dat doen we de laatste tijd niet. Daardoor staan we terecht tweede.”

Lang vermoedt een mentale kwestie. “Ik mag het niet zeggen, maar voor zo’n wedstrijd als vandaag hoef je niet gemotiveerd te worden. Dat gebeurt vanzelf.”

“Als we in de Eredivisie dezelfde intensiteit op de mat leggen als in de Champions League, dan is er niemand in de Eredivisie die ons kan stoppen”, legt de buitenspeler met veel zelfvertrouwen uit.