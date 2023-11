Noa Lang in tranen tijdens interview: ‘Dit zie je niet snel, hè, wacht effetjes’

Vrijdag, 24 november 2023 om 19:45 • Rian Rosendaal

Noa Lang is vrijdag behoorlijk emotioneel in een interview met PSV TV. De vleugelaanvaller kende moeilijke tijden als jeugdspeler van Feyenoord en Ajax en had zelfs last van depressieve gevoelens. De herinnering aan de obstakels die hij op mentaal vlak moest overwinnen, zorgt voor tranen bij Lang.

Presentatrice Maddy Janssen sprak voorafgaand aan het vraaggesprek met Manon de Vries, de moeder van Lang. "Ze vertelde dat ze heel trots op je is, dat je je zo staande hebt gehouden. Omdat je depressief zou zijn geworden op die leeftijd en het heel moeilijk vond om dat allemaal mee te maken. Ook voor jou, terwijl jij degene bent waar ze het meeste van houdt."

"En dat zelfs jij haar beschermde. Dat je zei: 'Lees dit soort dingen niet, mam, niet doen'. Wat is de band tussen jou en jouw moeder?" De vraag van Janssen zorgt direct voor emoties bij Lang tijdens het uitgebreide interview met het clubkanaal.

Tranen bij Lang

"Wacht effetjes", zegt Lang, terwijl hij zijn emoties in bedwang probeert te houden. "Het raakt je, dat snap ik", leeft Janssen mee met haar gesprekspartner. "Wacht effetjes, hoor", herhaalt de PSV-aanvaller met tranen in zijn ogen. "Dit zie je echt niet snel, hè." Lang kan het gesprek pas weer hervatten nadat hij een kop thee krijgt aangereikt.

"Mijn moeder weet gewoon dat het voor mij niet altijd makkelijk is geweest. Ik lig al sinds ik klein ben onder een vergrootglas. Vanaf de F-jes bijvoorbeeld was ik op bijna elk toernooi de beste speler. Dan had je jaloerse ouders en mochten de jongens van mijn team niet met mij spelen. Maar waarom? Gewoon zulke dingen... "

Lang weet dat hij al heel lang moet vechten tegen een bepaald imago. "Sinds de jeugd heb ik al een stempel. Terwijl ik gewoon mezelf ben. En dat zeg ik, dat was voor mij vroeger niet altijd even makkelijk. En ik durf ook wel te zeggen dat ik bij vlagen best wel depressief ben geweest."

"Dat ik wakker werd en er allemaal geen zin meer in had. Dat is ook wie ik ben, ik heb me er altijd uitgevochten. Ik kan nu echt zeggen dat ik op een punt ben dat ik mentaal gewoon erg sterk ben. Zeg maar wat je wil, ik word er alleen maar beter van."