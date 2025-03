Noa Lang geeft Memphis Depay een cadeau dat over zichzelf gaat na bijzondere mijlpaal bij het Nederlands elftal

Memphis Depay speelde afgelopen zondag tegen Spanje zijn honderdste interland namens het Nederlands elftal. De 31-jarige spits van Corinthians werd direct na het duel al in het zonnetje gezet door de KNVB, maar heeft ook een speciaal cadeau van Noa Lang gekregen.

Op Instagram is te zien dat de PSV’er Memphis een shirt van zichzelf cadeau doet. “Gefeliciteerd met de honderd interlands”, luidt het bijschrift van Lang.

Memphis gaf zondag na het duel een speech, waarin hij onder meer sprak over het WK van 2026. “Ik wil iedereen bedanken. De KNVB, de staf en de spelers met wie ik mooie tijden heb gehad. Ik zit er twaalf jaar bij. Dat is niet zomaar. Ik ben trots en na vanavond nog meer. We hebben laten zien waar we voor staan.”

“Men mag trots zijn op Nederland en ik ben trots om hier deel uit van te maken”, vervolgt hij. “We moeten nederig zijn als we hierheen komen. We moeten voor elkaar door het vuur gaan. Ik geloof dat we prijzen kunnen halen.”

Memphis denkt ook dat Oranje hoge ogen kan gooien op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. “We geloven erin dat we op het WK iets kunnen bereiken. Iedereen nogmaals bedankt en op naar meer.”