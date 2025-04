In de podcast Met Open Vizier vertellen onder meer Alex Pastoor en gast Bas Nijhuis over de fouten die gemaakt worden door scheidsrechters en de massale aandacht die daarbij komt kijken. Arbiter Nijhuis vertelt dat fouten hem dwarszitten, en dat hij daar tijdens de rust van wedstrijden al mee bezig is.

“De focus verschuift heel snel naar alle fouten die gemaakt worden”, vertelt Pastoor. “Zelden hoor ik een analist zeggen: ‘De scheidsrechter heeft óók een heel goede rol gespeeld.’”

Nijhuis is het volledig eens met Pastoor. “Hoeveel VAR-ingrepen denk je dat we hebben in een weekend? Negen wedstrijden in de Eredivisie gemiddeld over een heel seizoen. Echt VAR-ingrepen: buitenspelsituaties, dat er echt gecorrigeerd moet worden.”

“Penalty erbuiten of erbinnen. Daar hoef ik ook niet voor naar het scherm, want dat is feitelijk. En situaties dat ik naar de zijkant moet lopen. We hebben negen wedstrijden elk weekend, hoeveel ingrepen hebben we? Het zijn er 3,4 per wedstrijd”, weet Nijhuis.

“Dan kun je nagaan: 3,4 ingrepen per speelronde. Dan zie je al dat de nadruk op die drie momenten zó negatief is. Iedereen zegt: ‘Waardeloos die VAR, moet je eens kijken hoeveel ingrepen.’ Maar het zijn er maar drie! Maar daar is zo veel commotie om, waardoor het zo groot lijkt.”

“Het is hetzelfde als je honderd tevreden klanten hebt en één ontevreden. Je bent altijd met die ontevreden klant bezig. Dit is precies hetzelfde.”

“Het is hetzelfde met Twitter (X, red.). Ik doe dat weleens in de rust. Bij mij is de rust heel relaxed. Ik zit in de kleedkamer en zet een muziekje op, of ik pak Twitter en vul mijn naam in om te kijken hoe het ervoor staat. Dan ga je niet met plezier de tweede helft in”, lacht Nijhuis.

“Of ik kijk weleens momenten terug op ESPN uit de eerste helft, om te kijken of alles goed was. Mensen kunnen ook maar alles zenden, hè? Alles! Die kunnen alles van je vinden en dat kan allemaal maar. Soms gaat het wel ver, hoor”, aldus Nijhuis.