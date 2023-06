Nigel Bertrams (30) stopt per direct en komt met opmerkelijke onthulling

Nigel Bertrams stopt per direct met voetballen. De dertigjarige doelman van FC Eindhoven heeft dusdanig versleten heupen dat hij het niet trekt om nog langer door te gaan, zo vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad. Bertrams doorliep de jeugdopleiding van PSV en stond onder meer onder contract bij Willem II, FC Groningen en PEC Zwolle. "Ik ga niet eens meer door als amateur, want ik kan beter gaan zwemmen of een stukje fietsen."

De onthulling van Bertrams volgt zes dagen na de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. "Ik hield zoveel van deze sport, dat ik mijn problemen heb onderschat", stelt de doelman in bovengenoemde regionale krant. "Wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, kan namelijk helemaal niet en zou een normaal mens nooit doen. Ik heb roofbouw op mezelf gepleegd en kon al jaren geen wedstrijd meer zonder pijnstillers spelen."

De pijn ging zo ver, dat Bertrams geregeld na wedstrijden huilend in de kleedkamer zat. "Bij elke trap tegen een bal voel ik mijn heup. Ik kreeg er een jaar of vijf, zes geleden voor het eerst echt last van en ik snap eigenlijk niet hoe ik daarna nog een aantal keren door medische keuringen ben gekomen", aldus Bertrams. "Bij de laatste is er door de dokter denk ik een oogje dichtgedaan, toen ik bij FC Eindhoven tekende. Maar ik wilde zelf ook zo graag nog bewijzen en heb er geen spijt van."

Artrose, waar Bertrams mee te kampen heeft, is een veelvoorkomend probleem binnen zijn familie. "Het probleem dat ik heb, kan en wil ik niet meer verbergen. Nee, ik loop er niet meer voor weg en aanvaard het lot. Als je goed naar mijn manier van lopen kijkt, zie je het ook gewoon. Ik kon en wilde niks overslaan, dat zit in mijn karakter. Dit was mijn lust en mijn leven en niemand kon me stoppen, behalve ikzelf. Ik ben net dertig, maar heb inmiddels de heupen van een man van over de zeventig. Het wordt nu serieus gevaarlijk om door te gaan."

De doelman neemt met pijn in het hart afscheid. "Ik wilde nog zo ontzettend graag keepen. Het is zo'n schitterend vak en van de laatste twee jaar heb ik ongelooflijk genoten, maar het kan niet meer. Het is tijd om de sport gedag te zeggen en mezelf tegen mijn eigen ambities in bescherming te nemen. Doktoren hebben me nu al geadviseerd om zo snel mogelijk twee kunstheupen te laten inbouwen, omdat de situatie zo ernstig is. Dat wil ik nog niet, omdat die dingen misschien maar twintig jaar meegaan."