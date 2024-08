Nieuwe informatie over bannelingen Ajax: ‘Willen niet met het tweede trainen’

Borna Sosa, Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic en Silvano Vos trainen niet mee bij Jong Ajax, zo beweert ESPN-journalist Cristian Willaert in de dagelijkse podcast Tekengeld van Yordi Yamali. De vier bannelingen werken momenteel een apart trainingsschema af, wachtend op een transfer.

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde vorige week dat Vos, Wijndal, Sosa en Tahirovic niet meer welkom zijn op trainingen van de hoofdmacht. Nieuwbakken trainer Francesco Farioli verklaarde vervolgens tijdens een persconferentie dat hij zijn selectie simpelweg te groot vond.

Volgens Willaert is de berichtgeving dat het viertal is teruggezet naar Jong Ajax niet helemaal juist. “Ik lees overal dat ze zijn teruggezet naar het tweede, maar ik hoorde juist dat deze jongens niet met het tweede mee willen trainen en apart trainen op De Toekomst.”

Maandag bleek tijdens de Open Dag van Ajax dat ook Naci Ünüvar zich bij het groepje overbodige spelers gevoegd heeft. "Hij zit in hetzelfde schuitje als Silvano (Vos, red.) en alle andere spelers. Hij mag ook vertrekken", zo reageerde Farioli op dat nieuws. Het is onbekend of ook Ünüvar niet met Jong Ajax wil trainen.

Huidige situatie

Voetbal International gaf dinsdag nog een update over een aantal bannelingen bij Ajax. “Sosa ziet zijn vervolg idealiter in Spanje of Italië, maar heeft ook markt in Duitsland. Vos, sinds kort bijgestaan door Pini Zahavi, mikt op een buitenlands avontuur.”

“Ünüvar staat op lijstjes van veel Eredivisie-clubs. Het salaris van Wijndal is voor Nederlandse clubs niet te betalen, dus normaal gesproken ligt ook zijn toekomst in het buitenland”, aldus journalisten Lentin Goodijk en Tim van Duijn.

