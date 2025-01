Nieuwe Feyenoord-keeper Liam Bossin (28) noemt naam van één doelman niet in eerste reactie

Feyenoord heeft zich versterkt met Liam Bossin, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige Belgische doelman komt op huurbasis over van FC Dordrecht en kan aan het einde van het seizoen definitief worden overgenomen. Bossin krijgt nummer 39.

“Voor mij was het meteen duidelijk dat ik dit wilde”, laat de goalie optekenen. “Als Feyenoord belt, moet je gewoon ‘ja’ zeggen. Ik was natuurlijk eerste keeper bij FC Dordrecht, maar hier krijg ik een andere rol, als reservedoelman. Daarin ga ik honderd procent geven om Justin of Timon te ondersteunen en een goed gevoel te geven voor elke wedstrijd.”

“Daarnaast wil ik mezelf natuurlijk ook verder ontwikkelen, zowel fysiek als op het gebied van keeperstechniek. Daar kijk ik heel erg naar uit”, aldus Bossin, die dus niet de naam van Plamen Andreev noemt in zijn eerste reactie.

De twintigjarige Bulgaarse keeper kwam in de zomer over van Levski Sofia, maar wacht nog op zijn debuut voor de Rotterdammers. Het is aannemelijk dat hij deze maand nog verhuurd wordt door Feyenoord.

Bossin keerde afgelopen zomer terug bij Dordrecht, nadat hij de Schapenkoppen medio 2023 had verlaten voor KV Oostende. Na 29 duels en één jaar bewandelde hij de omgekeerde weg. De Belg heeft ook een verleden bij onder meer RSC Anderlecht en Nottingham Forest.

Bossin speelde dit seizoen 21 wedstrijden voor Dordrecht, dat intensief samenwerkt met Feyenoord. De keeper moest dertig keer vissen en hield zes keer zijn doel schoon. Bossin ligt nog tot medio 2026 vast bij Dordrecht en is volgens Transfermarkt 450.000 euro waard.