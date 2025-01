'Nieuwe club meldt zich bij Feyenoord voor Santiago Gimenez, die één harde eis stelt'

De gesprekken tussen Feyenoord en AC Milan over een transfer van Santiago Gimenez gaan vandaag verder, zo meldt Matteo Moretto van Relevo. Een niet nader genoemde club uit Saudi-Arabië heeft zich maandagochtend ook gemeld, maar de 23-jarige spits wil hoe dan ook in Europa actief blijven.

Fabrizio Romano meldde zondagochtend al dat Gimenez een principeakkoord heeft bereikt met Milan over een contract tot medio 2028, met de optie op nog een jaar. Volgens de Italiaanse transferexpert wil de Feyenoorder de stap dolgraag maken.

De Rotterdammers willen Gimenez echter liever niet laten gaan in januari. Eerder werd al bekend dat Feyenoord sowieso aanstaande woensdag, tijdens het Champions League-duel met LOSC Lille, nog over de Mexicaan wil beschikken. Daarna kan het wellicht snel gaan als Milan biedt wat de ploeg van Brian Priske wil hebben.

Moretto meldt dat ook een club uit Saudi-Arabië zich ‘de afgelopen uren’ heeft gemeld voor Gimenez ‘om de boel te testen’. Die ploeg kreeg echter nul op het rekest, omdat de 32-voudig international van Mexico in Europa wil blijven.

Milan maakte afgelopen zomer ook al werk van de komst van Gimenez. De Italianen brachten op Deadline Day een bod uit, maar dat verwees Feyenoord onmiddellijk naar de prullenbak. “Ze stuurden een aanbieding naar Feyenoord, maar het was onmogelijk. Het zou een droom zijn om ooit voor Milan te spelen. Het is een van de grootste clubs ter wereld”, liet Gimenez begin oktober optekenen door ESPN.

Ook Nottingham Forest was in de zomer druk bezig met Gimenez, die zelf echter niet openstond voor een overstap naar the Tricky Trees. De club van trainer Nuno Espírito Santo is bezig aan een droomseizoen en bezet momenteel de derde plaats in de Premier League.

Na een zeer tegenvallende tweede seizoenshelft van Gimenez in 2023/24, laat de aanvalsleider deze campagne weer zien waartoe hij in staat is. De Mexicaan miste twaalf wedstrijden wegens een bovenbeenblessure, maar staat inmiddels alweer op vijftien goals en drie assists in achttien officiële wedstrijden. De publiekslieveling ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip en is volgens Transfermarkt 37 miljoen euro waard.