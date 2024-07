Nico Williams kan na sensationeel EK met Spanje naar de Premier League

Nico Williams kan na sensationeel EK met Spanje naar 2 clubs uit de Premier League

Arsenal en Chelsea mengen zich in de strijd om Nico Williams, zo meldt The Athletic. De twee Londense clubs voegen zich bij FC Barcelona, dat eveneens hoopt op de handtekening van de EK-smaakmaker van Spanje. De 22-jarige Williams zou een gelimiteerde afkoopsom van 58 miljoen euro in zijn contract hebben staan bij Athletic Club.

Weinig verdedigers wisten tijdens het afgelopen EK grip te krijgen op Williams, die een groot aandeel had in de eindzege van Spanje. De rechtsbenige linksbuiten kwam in Duitsland 496 minuten in actie, verdeeld over 6 optredens. Daarin was de continu dreigende Williams goed voor twee doelpunten en een assist.

Met zijn prestaties heeft Williams zich in de kijker gespeeld bij Arsenal en Chelsea, terwijl Barcelona al langere tijd geïnteresseerd was in zijn diensten. Williams was in het afgelopen seizoen de absolute ster bij Athletic Club, dat na acht jaar weer eens beslag legde op de Copa del Rey.

In Bilbao ligt de twintig voudig international van la Roja nog tot medio 2027 vast, al kan hij voor een vast bedrag van 58 miljoen euro vertrekken. Transfermarkt schat zijn marktwaarde net iets hoger in en taxeert Williams op 60 miljoen euro.

Het is nog maar de vraag of Barcelona dat bedrag kan ophoesten, al beweert voorzitter Joan Laporta van wel. Het kopen van Williams kan zorgen voor scheve gezichten binnen de selectie, daar Barça veelal bezig is geweest met bezuinigen.

Williams zou het liefst in LaLiga actief blijven, maar Real Madrid is met Vinícius Júnior al voorzien op zijn positie. Een transfer naar Arsenal of Chelsea in de Premier League kan daardoor een uitweg bieden. Manager Mikel Arteta zou zijn landgenoot graag verwelkomen in het Emirates Stadium. Chelsea zou Williams in het afgelopen seizoen meermaals bekeken hebben.

Williams is niet langer het ‘broertje van’ Iñaki (30). Die titel kreeg de vleugelflitser veelal toen hij in 2021 doorbrak bij Athletic Club. Inmiddels staat de teller op 122 officiële wedstrijden namens die club, waarin Williams goed was voor 20 doelpunten. Daarnaast leverde hij 26 assists af, waarvan 14 in de laatste LaLiga.

