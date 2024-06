Niclas Füllkrug ruilt Borussia Dortmund mogelijk in voor Bundesliga-concurrent

De goede prestaties van Niclas Füllkrug op EURO 2024 zijn niet onopgemerkt gebleven. Volgens Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport onderzoekt VfB Stuttgart namelijk de mogelijkheden om de 31-jarige aanvaller over te nemen van Borussia Dortmund.

Stuttgart ziet Füllkrug als een concrete optie, al is het afwachten of de nummer twee in de Bundesliga van afgelopen seizoen een eerste bod gaat neerleggen in het Signal Iduna Park. Er moet sowieso een transfersom worden betaald, want Füllkrug ligt tot medio 2026 vast in Dortmund.

Füllkrug behoort bij Dortmund tot de best betaalde spelers. Desondanks wordt niet uitgesloten dat hij BVB twee jaar voor het aflopen van zijn contract verlaat. Dit heeft mede te maken met de interesse van Dortmund in Serhou Guirassy, afgelopen seizoen een van de smaakmakers van Stuttgart.

Sky Sport houdt rekening met een ruildeal tussen Füllkrug, die ook wordt gevolgd door clubs uit de Serie A en LaLiga, en Guirassy. Füllkrug richt zich voorlopig alleen op het EK in Duitsland en kijkt pas daarna naar een eventuele transfer richting Stuttgart. Het is nog onduidelijk welk minimaal transferbedrag Dortmund hanteert.

Füllkrug heeft onder bondscoach Julian Nagelsmann geen basisplaats. Desondanks wist de ervaren spits als invaller reeds twee keer te scoren. Zijn doelpunt in blessuretijd leverde Duitsland zondag tegen Zwitserland (1-1) in extremis een punt op. Füllkrug staat op het fraaie aantal van dertien goals in negentien interlands.

De door Stuttgart begeerde spits kwam in het shirt van Dortmund tot 15 goals en 10 assists in 43 optredens in alle competities. Hij reikte met BVB tot de finale van de Champions League, door Real Madrid met 2-0 werd gewonnen. Füllkrug speelde eerder in zijn loopbaan voor onder meer SC Freiburg en Werder Bremen.

