Füllkrug is niet blij met Borussia Dortmund en gaat gesprek aan met AC Milan

Niclas Füllkrug is niet blij met Borussia Dortmund en voert gesprekken met AC Milan

Niclas Füllkrug is niet blij met het besluit van Borussia Dortmund om Serhou Guirassy naar de club te halen, zo meldt Gianluca Di Marzio. De Duitse spits wil dan ook graag vertrekken en voert gesprekken met AC Milan.

Di Marzio schrijft dat de gesprekken tussen Füllkrug en Milan vorm beginnen te krijgen. De Italiaanse topclub zoekt naar een vervanger voor de naar LAFC vertrokken Olivier Giroud.

Milan zet vol in op de komst van Álvaro Morata, die zich momenteel voorbereidt op de EK-finale met Spanje tegen Engeland. Naast Morata wil Milan nog een spits contracteren en daarvoor is de club nu uitgekomen bij Füllkrug, die nog tot medio 2026 vastligt in het Signal Iduna Park.

Füllkrug staat open voor een vertrek naar Milan omdat, naast het hoofdstuk Guirassy, hij Italië 'zeer waardeert'. In de komende uren moet duidelijker worden in hoeverre de gesprekken vergevorderd raken.

Het Duitse Sky Sport bevestigt dat er wederzijdse interesse is tussen Milan en Füllkrug, die afwacht hoe de gesprekken ontwikkelen en dan een beslissing gaat nemen.

Overigens wil Dortmund-trainer Nuri Sahin Füllkrug helemaal niet kwijt. Sky weet dat Sahin en de 31-jarige Füllkrug tijdens het EK telefonisch contact hebben onderhouden. Sahin wil niet kiezen tussen Guirassy en Füllkrug, maar wil beide spelers tot zijn beschikking hebben.

Alhoewel de transfer van Guirassy naar Dortmund wel plaats lijkt vinden, is dat nog niet geheel zeker. De spits uit Guinee, die afgelopen jaargang bij VfB Stuttgart goed was voor 28 Bundesliga-treffers, kwam niet door zijn medische keuring vanwege een blessure. Dortmund verwacht dat het groene licht alsnog gegeven gaat worden bij de volgende keuring.

