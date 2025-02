Nicky van der Gijp zorgt voor schokgolf in studio 3FM met onthulling over vader René van der Gijp: ‘Nee joh!’

Nicky van der Gijp heeft een opvallende onthulling gedaan in de studio van 3FM. De zoon van René van der Gijp was via de telefoon te gast in het radioprogramma Barend & Benner, waarin hij vertelt over het imago van de analist.

In de uitzending van het duo Barend van Deelen en Nellie Benner laat Nicky van der Gijp desgevraagd weten dat zijn vader van mening is dat een imago hebben cruciaal is om succesvol te zijn als bekende Nederlander.

“Mijn vader is er heilig van overtuigd... Als je een bekende Nederlander wilt worden en iets wilt bereiken,dan moet je gewoon een speciaal imago hebben. Net zoals hij die bril heeft. Mijn vader heeft helemaal geen bril, die heeft helemaal geen sterkte."

“Nee! Hou op!”, zo klinken de reacties van Van Deelen en Benner. Nicky van der Gijp vervolgt: “Maar als hij die bril opzet, is dat iets wat je herkent. Johan Derksen heeft de snor. Je moet zoiets creëren om herkenbaar te worden.”