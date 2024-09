Nick Marsman vindt nieuwe club in Nederland en tekent voor drie maanden

Nick Marsman vervolgt zijn carrière bij Roda JC, zo maken de Limburgers bekend via de officiële kanalen. De 33-jarige keeper zat zonder club nadat hij deze zomer transfervrij vertrok bij ADO Den Haag. Marsman heeft bij Roda een contract getekend tot de winterse transferperiode.

Technisch manager Rob Servais is blij met de komst van de ervaren keeper. “Op deze manier helpen wij elkaar. Wij voegen op onze beurt een zeer ervaren doelman toe aan onze selectie, iets waar we na de blessure van Koen Bucker naar op zoek waren. In de winterstop kunnen we vervolgens evalueren of we langer met elkaar doorgaan.”

Marsman genoot het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij FC Twente. Voor die club speelde de in Zwolle geboren doelman ook de meeste wedstrijden in zijn carrière: 121.

In 2017 vertrok Marsman naar FC Utrecht, maar daar kon hij geen basisplaats veroveren en fungeerde hij als tweede keeper. De doelman maakte uiteindelijk drie keer zijn opwachting voor de Domstedelingen in twee jaar tijd.

Bij Feyenoord kreeg Marsman voor het eerst in zijn carrière de kans om zich te bewijzen bij een topclub. De keeper werd in eerste instantie gehaald voor de bank, maar kon onder Dick Advocaat wegens blessures van Justin Bijlow regelmatig rekenen op een basisplaats.

Marsman maakte zelfs zo’n goede indruk onder Advocaat, dat hij de van een blessure teruggekeerde Bijlow een tijdje op de bank hield. In de zomer van 2021 besloot de goalie op avontuur te gaan en zich aan te sluiten bij Inter Miami in de Verenigde Staten.

Na twee jaar en dertig wedstrijden trok hij de deur achter zich dicht in Florida. Marsman speelde 23 duels voor ADO tijdens de tweede seizoenshelft van 2023/24.