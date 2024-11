Neymar na ruim 1 jaar revalidatie opnieuw langer uitgeschakeld

Neymar is de komende tijd weer uit de roulatie, zo bevestigt zijn club Al-Hilal. De 32-jarige Braziliaan keerde juist net terug van een zware knieblessure, maar staat nu opnieuw meerdere weken aan de kant met een hamstringblessure.

Na meer dan een jaar afwezigheid, maakte Neymar op 21 oktober zijn rentree bij Al-Hilal. Afgelopen maandag viel hij opnieuw in tijdens de wedstrijd tegen het Iraanse Esteghlal in de AFC Champions League, maar dat optreden was van korte duur.

Na een half uur moest Neymar zich namelijk alweer laten vervangen. De Braziliaan greep naar zijn hamstring en moest noodgedwongen het veld verlaten. Al-Hilal bevestigt nu de blessure, die een revalidatie van vier tot zes weken zal eisen.

“Het is geen knieblessure, maar hij heeft last van zijn hamstring”, verklaarde trainer Jorge Jesus woensdag op de persconferentie. “Helaas is het geen simpele blessure.” Verschillende media uit Saudi-Arabië speculeren al dat Al-Hilal Neymar niet gaat inschrijven voor het tweede deel van de competitie.

Op Instagram heeft Neymar zelf ook gereageerd op zijn blessure. “Hopelijk is het niet te ernstig”, schreef hij. “Het is normaal dat dit soort dingen gebeuren na een jaar afwezigheid. De doktoren hebben me al gewaarschuwd, dus ik moet voorzichtig zijn en meer minuten maken.”

Voorlopig is het dus nog geen gelukkig huwelijk tussen Neymar en Al-Hilal. De Braziliaanse superster kwam tot dusver tot slechts zeven optredens, waarin hij één keer scoorde en drie keer aangever was.

Desondanks is Al-Hilal wel de trotse koploper in de Saudi Pro League. In negen wedstrijden werd er niet verloren en wel acht keer gewonnen, waardoor het één punt meer heeft verzameld dan het Al-Ittihad Club van Steven Bergwijn.