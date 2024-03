Neymar laat zich opnieuw zien bij groot sportevenement in de Verenigde Staten

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Neymar, die het honkbalseizoen in de Verenigde Staten heeft geopend.

Neymar heeft donderdagavond het honkbalseizoen in de Verenigde Staten geopend. De Braziliaan verrichte de openingsworp bij de wedstrijd tussen de Miami Marlins en de Pittsburgh Pirates.

Global soccer superstar Neymar throws out the first pitch at the Pirates-Marlins game for #OpeningDay ?? pic.twitter.com/iSetgy5gci — MLB (@MLB) March 28, 2024

De van een zware blessure herstellende Neymar poseerde daarna voor foto’s met verschillende spelers en zette zijn handtekening op een honkbal. De ster van Al-Hilal was onlangs ook aanwezig bij de Miami Open en bij de Formule 1-race in Bahrein.

Neymar scheurde afgelopen oktober zijn kruisband, waardoor hij maanden moet toekijken. De 128-voudig international had op het moment van zijn blessure pas vijf wedstrijden voor Al-Hilal gespeeld.

De club uit Saudi-Arabië betaalde afgelopen zomer liefst negentig miljoen euro aan Paris Saint-Germain om hem daar los te weken. Neymar ligt nog tot medio 2025 vast bij Al-Hilal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties