Neymar betaalt 51,5 miljoen euro voor ultraluxe penthouse in Dubai met lift die auto in zijn huis kan zetten

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Neymar, die een penthouse in Dubai op de kop heeft getikt.

De Braziliaanse superster (32) heeft daar 51,5 miljoen euro voor betaald. Het gaat om een Sky-Mansion penthouse van vastgoedbederijf Binghatti. Het appartement is van alle luxe voorzien.

Zo heeft het penthouse een privézwembad met uitzicht op de Burj Khalifa en een lift voor auto’s die wagens tot bovenaan het penthouse kan brengen. Ook een privésportschool mag natuurlijk niet ontbreken.