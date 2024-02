Newcastle United weet mede door pijnlijke blunder van doelman niet te winnen

Newcastle United heeft zaterdagmiddag niet weten te winnen van AFC Bournemouth. Het treffen op St. James’ Park, waar met Sven Botman en Justin Kluivert aan beide kanten een Nederlander in de basis stond, eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Dominic Solanke, voormalig spits van Vitesse, zette Bournemouth vlak na rust op een 0-1 voorsprong. Botman speelde de bal terug op zijn doelman Martin Dúbravka, en op het moment dat de doelman de bal aannam, gleed hij uit. Solanke was er vervolgens als de kippen bij om de openingstreffer binnen te tikken.

Heel lang kon Bournemouth echter niet van die voorsprong genieten, want zeven minuten later benutte Anthony Gordon een penalty: 1-1. De strafschop was toegekend nadat Fabian Schär aan zijn shirtje was getrokken.

Met een fraai schot in de lange hoek zette Antoine Semenyo de bezoekers vervolgens op 1-2. Toch was dat niet genoeg voor de zege, want in de blessuretijd zette Matt Ritchie de 2-2 eindstand op het bord. Hij was net ingevallen en kon van dichtbij binnentikken uit de rebound.

Newcastle United – AFC Bournemouth 2-2

51’ 0-1 Dominic Solanke58’ 1-1 Anthony Gordon (penalty)69’ 1-2 Antoine Semenyo (assist: Dominic Solanke)90+2’ 2-2 Matt Ritchie