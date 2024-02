Newcastle United ontsnapt in Blackburn; Leicester verslaat Bournemouth

Leicester City heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. The Foxes wonnen op bezoek bij Premier League-club AFC Bournemouth met 0-1 dankzij een treffer in de verlenging van Issahaku Fatawu. Blackburn Rovers was ondertussen zeer dicht bij een stunt, maar na een strafschoppenserie wist Newcastle United wist toch aan het langste eind te trekken.

AFC Bournemouth - Leicester City 0-1 (n.v.)

Bournemouth, waar ex-Eredivisionisten Luis Sinisterra, Marcos Senesi, Milos Kerkez en Enes Ünal aan de aftrap stonden, kreeg in de eerste helft meerdere mogelijkheden om de score te openen. Onder meer Philip Billing en Kerkez hadden het vizier echter niet op scherp staan.

Vlak voor rust kreeg ook Leicester kansen om de score te openen. Marc Albrighton schoot tegen de paal, waarna Wanya Marcal-Madivadua de rebound niet wist te benutten. Gescoord zou er voor het einde van de reguliere speeltijd niet worden, mede doordat Yunus Akgün van Leicester het vizier niet op scherp had staan.

Vlak voor het einde van de eerste helft in de verlenging sloeg Leicester alsnog toe. Fatawu krulde de bal op fraaie wijze in de verre hoek en bezorgde Bournemouth zo een flinke kater.

Blackburn Rovers - Newcastle United 1-1 (Newcastle w.n.s.)

Blackburn bood Newcastle goed partij en kon de voorsprong pakken via Sammie Szmodics, die zijn schot echter nipt naast zag gaan. Tyrhys Dolan probeerde het eveneens, maar ook hij wist het net niet te vinden. Zijn inzet werd gekeerd door Newcastle-goalie Martin Dúbravka. De mogelijkheden voor Newcastle bleven beperkt, terwijl Szmodics vlak voor rust zijn poging onder de lat vandaan getikt zag worden door Dúbravka.

De Slowaakse goalie moest vlak na rust opnieuw handelend optreden, ditmaal op een poging van John Buckley. Newcastle kwam vervolgens beter in de wedstrijd en nadat Jamaal Lascelles en Anthony Gordon mogelijkheden onbenut lieten, was het alsnog raak voor laatstgenoemde. De Engelsman tikte simpel binnen op aangeven van Miguel Almirón: 0-1.

Blackburn bood ook in de tweede helft uitstekend tegenstand en nadat een kiezelharde poging van Dilan Markanday tegen de lat belandde, was de rebound wel een prooi voor Szmodics: 1-1. Blackburn kreeg in minuut 94 nog een grote mogelijkheid, die niet aan Yasin Ayari was besteed. In de verlenging lieten Sean Longstaff en Harvey Barnes na om Newcastle naar de kwartfinale te schieten.

In de strafschoppenserie kwam de eerste misser op naam van Szmodics. De volgende strafschop van Barnes werd ook gemist. De volgende reeks penalty's waren wel raak, waarna de misser van Dominic Hyam fataal bleek voor Blackburn.

Newcastle United is door naar de kwartfinales ??

