Neville opvallend over penalty voor Engeland tegen Nederland: ‘Absolute schande’

De meningen over de penalty die Engeland kreeg in de eerste helft van de halve finale tegen Nederland zijn zeer verdeeld. Gary Neville spreekt bij ITV opvallend genoeg over 'een absolute schande'. Ian Wright is van mening dat Denzel Dumfries wel degelijk een overtreding maakte op Harry Kane.

Nederland kwam heel vroeg op voorsprong dankzij een prachtig schot van Xavi Simons, maar Engeland rechtte de rug via een strafschop. Kane werd na een poging tot volley op de voet getikt door Dumfries. Een VAR-ingreep leverde Engeland een penalty op.

"Ik als oud-verdediger vindt dit een absolute schande", zegt Neville op de Engelse televisie. "Ik vind dit nooit een penalty, maar zeker niet in een wedstrijd die zo belangrijk is als deze. Ik zei hetzelfde over de penalty die Denemarken tegenkreeg met die handsbal (van Joachim Andersen tegen Duitsland, red.), dat vond ik ook een schande, en dit ook. Het komt voor mij niet in de buurt van een penalty."

Wright is het absoluut niet eens met zijn collega. "Als je een overtreding als deze op het middenveld maakt, dan wordt er altijd gefloten", aldus de oud-topspits van onder meer Arsenal.

"Met de ontwikkelingen van de VAR in het achterhoofd vond ik het roekeloos inkomen van Dumfries", aldus Wright, die Neville niet overtuigt: "Nee, het is niet roekeloos."

Bij de NOS kwam het moment als vanzelfsprekend ook ter sprake. Pierre van Hooijdonk was het niet eens met de beslissing om naar de stip te wijzen. "Ik vond dit echt geen strafschop", vertelt de analist. "Dit heeft geen enkele invloed op de actie van Kane, op het schot van Kane. Wie schopt nou tegen wie aan? In je trap ga je automatisch door en dan raak je een speler. Hij voelt dat hij geraakt wordt en met de VAR blijf je liggen, want wie weet. De VAR tuimelt erin."

