Nederlandse media hebben aandacht voor Ajax-uitblinker: ‘Oogt scherper dan voorheen’

Ajax staat voor een enorme opgave om de kwartfinale van de Europa League te bereiken, zo oordelen de Nederlandse media na de 1-2 thuisnederlaag in het heenduel met Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers begonnen voortvarend, maar liepen daarna toch flinke schade op.

De Telegraaf zag de Amsterdammers ‘uit de startblokken schieten’ en looft de hardwerkende Brian Brobbey. “Hij ontdeed zich eenvoudig van Tuta, maar schoot de bal tegen de buitenkant van de paal. Na tien minuten kreeg de ijverige en sterk spelende spits alsnog loon naar werken. Henderson zette voor en Brobbey kopte raak: 1-0.”

Ook de Volkskrant zag een uitstekend begin van Ajax, dat met name te danken was aan uitblinker Brian Brobbey. “Het agressieve, uitstekende, veelbelovende begin van Ajax, dat weinig verloor de laatste tijd en weer met zelfvertrouwen door het leven schrijdt, beloofde veel moois, maar Eintracht bleek een geduchte tegenstander.”

“Brobbey groeit in het seizoen, hetgeen belangrijk is nu rivaal Wout Weghorst nog geblesseerd is. Hij oogt scherper dan voorheen. Hij sleurt, gaat diep, houdt twee of drie tegenstanders tegelijk bezig en biedt zich aan. Hij probeert soms uit het duel te blijven en, warempel, hij begint vaker te scoren”, is Willem Vissers complimenteus.

Het Algemeen Dagblad zag door het uitvallen van Remko Pasveer ‘dubbel verdriet’ bij Ajax, op een avond die veelbelovend begon. “De rake kopstoot van Brobbey bleek de wekker van Frankfurt”, aldus Johan Inan, die voor een andere uitblinker gaat in de ploeg van Francesco Farioli.

“Sutalo was de grote uitblinker bij Ajax. Net als bij Henderson en Pasveer liet Farioli zijn inzetbaarheid afhangen van de laatste training. Daarin ging het licht op groen. En uitgerekend de drie leiders bleken in het eerste kwart goud waard.”

Ondanks de goede start moest Ajax zijn meerdere erkennen in Eintracht Frankfurt, waardoor het volgende week voor een gigantische opgave staat om de kwartfinale van de Europa League te bereiken. “Het zal spannend zijn, volgende week in Duitsland, en de moeite waard. De Europa League is een mooi toernooi, met een open einde, met nog steeds de kans bovendien op een aparte kwartfinale tussen Ajax en AZ”, besluit de Volkskrant.