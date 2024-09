Nederlands elftal trapt Nations League-campagne af: dit zijn de steunpilaren bij Bosnië en Herzegovina

Aankomende zaterdag speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd sinds de verloren halve finale op het EK. Voor Oranje is dit de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Nations League. Dit duel wordt gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina.



Door Ruben Brasjen



Recente resultaten

Bosnië en Herzegovina staat momenteel op de 75e plaats van de wereldranglijst. Het land wist van zijn laatste dertien wedstrijden in 2023 en 2024 er slechts drie te winnen. De andere tien wedstrijden werden allemaal verloren. De laatste overwinning vond plaats op 13 oktober 2023 tegen Liechtenstein. Bosnië en Herzegovina heeft nu een verliesreeks van zes wedstrijden. Aan Oranje de taak om deze reeks te vergroten.

Het Nederlands elftal heeft het de afgelopen twee jaar een stuk beter gedaan dan Bosnië en Herzegovina. Oranje heeft in de afgelopen twee jaar twintig wedstrijden gespeeld waarvan het er elf wist te winnen, drie keer gelijkspeelde en zes keer verloor. Eén keer werd verloren na strafschoppen tegen Kroatië.

Eerdere ontmoetingen

Bosnië en Herzegovina zijn pas sinds 1992 samengevoegd, waardoor het land daarvoor nog geen interlands heeft gespeeld. Een jaar na de samenvoeging werkte het de eerste officiële wedstrijd af. Nederland en Bosnië en Herzegovina hebben sindsdien slechts twee keer tegen elkaar gespeeld.



De eerste wedstrijd tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina was, net als de wedstrijd van aanstaande zaterdag, een groepsfasewedstrijd van de Nations League. Deze wedstrijd vond plaats op 11 oktober 2020 in Zenica en eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. De return werd gespeeld in de Amsterdam en eindigde in een 3-1 overwinning voor Nederland.



Edin Dzeko

Bosnië en Herzegovina heeft niet zoveel grote namen in hun huidige selectie als het Nederlands elftal. De bekendste speler in het Bosnische team is Edin Dzeko, de 38-jarige spits die momenteel bij Fenerbahçe speelt. In zijn carrière heeft hij in totaal 926 wedstrijden gespeeld en daarin kwam hij 421 keer tot scoren. Van deze wedstrijden waren er 134 interlands, waarin hij 65 keer het net wist te vinden.



Een doelpunt van de boomlange spits dat velen zich waarschijnlijk nog wel herinneren, is de 2-2 in 2012 tegen Queens Park Rangers. Dit was de kampioenswedstrijd voor Manchester City. Dzeko kopte een hoekschop binnen met nog enkele minuten op de klok. Een paar minuten later maakte Sergio Agüero misschien wel het meest memorabele doelpunt in de geschiedenis van Manchester City. Hij schoot in de allerlaatste seconde van de wedstrijd de 3-2 binnen, waardoor the Citizens kampioen van Engeland werden.

Benjamin Tahirovic

In de zomer van 2023 legde Ajax Benjamin Tahirovic vast. De 21-jarige verdedigende middenvelder werd voor 7,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma. Tahirovic wist geen onbetwiste basisspeler te worden tijdens zijn debuutseizoen en is onder de nieuwe trainer Francesco Farioli helemaal uit de gratie geraakt.



In totaal heeft hij nu 37 wedstrijden voor de Amsterdammers gespeeld, waarin hij twee doelpunten maakte. Voor het nationale elftal van Bosnië en Herzegovina maakte Tahirovic op 23 maart 2023 zijn debuut, tot nu toe staat de teller op zes interlands.

Ermedin Demirovic

In de opstelling van Bosnië en Herzegovina wordt verwacht dat Ermedin Demirovic vlak achter Dzeko komt te spelen. De valse spits van VfB Stuttgart heeft vorig jaar een erg goed seizoen gespeeld voor de Duitse club. Hij wist vijftien keer te scoren en tien assists af te leveren. Voor Bosnië en Herzegovina moet de aanvaller nog loskomen. Demirovic heeft in 26 interlands nog maar 1 keer het net weten te vinden.

Amar Dedic

Als laatste lichten we Amar Dedic uit. Dedic is een rechtervleugelverdediger van Red Bull Salzburg. De 22-jarige Bosniër maakt een goede indruk in Oostenrijk en is door de Nederlandse coach Pepijn Lijnders tot aanvoerder benoemd. Dedic lijkt een grote toekomst tegemoet te gaan. Op twintigjarige leeftijd maakte hij al zijn debuut voor Bosnië en Herzegovina. Inmiddels staat hij op dertien interlands.