Nederlands elftal raakt basisspeler in topvorm vlak voor duel met Spanje kwijt door ziekte

Het Nederlands elftal kan donderdagavond niet beschikken over Jurriën Timber. Presentator Jan Joost van Gangelen meldt in de uitzending van ESPN Vandaag dat de beoogde basisspeler tegen Spanje ziek is achtergebleven in het hotel.

Bondscoach Ronald Koeman moet vlak voor het Nations League-duel met Spanje opnieuw naar de tekentafel. Donderdagavond wordt namelijk bekend dat de in topvorm verkerende Timber te ziek is om te spelen. Mogelijk is Lutsharel Geertruida zijn vervanger.

Timber verkeerde de afgelopen weken in topvorm bij Arsenal. Hij was onder meer trefzeker in het Champions League-duel met PSV en hij maakte in bijna iedere wedstrijd sinds eind november de negentig minuten vol.