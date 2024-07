Oranje-selectie ontvangt speciale gast in kleedkamer en gaat los op bekend lied

Nederlands elftal ontvangt speciale gast in kleedkamer en gaat los op bekend lied

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Frenkie de Jong, die met het Nederlands elftal feestviert in de kleedkamer.

Frenkie de Jong moest door een enkelblessure het EK aan zich voorbij laten gaan, maar dat betekent niet dat hij minder betrokken is bij de prestaties van het Nederlands elftal. Integendeel. Zaterdagavond zat hij al als fan op de tribune bij het gewonnen duel met Turkije (2-1) en direct na de wedstrijd werd hij verwelkomd in de kleedkamer.

De middenvelder feliciteerde één voor één alle Oranje-internationals en hij maakte een praatje met uitzinnige spelers. Daarnaast werd er volop gezongen toen ‘Viva Hollandia’ van Wolter Kroes door de kleedkamer klonk.

